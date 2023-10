Les pluies saisonnières déclenchent un renouvellement rapide des virus du sol, influençant les communautés bactériennes

Une étude récente menée par l'UC Davis et le Lawrence Livermore National Lab révèle que les pluies saisonnières dans les prairies californiennes déclenchent l'expansion et le renouvellement rapides des virus dans le sol, ce qui affecte par la suite la population de bactéries du sol. Contrairement à la croyance populaire, l’étude suggère que les virus présents dans le sol ne sont peut-être pas aussi destructeurs pour les bactéries qu’on le pensait auparavant. Au lieu de cela, ils semblent fonctionner comme des tondeuses à gazon, éliminant les cellules plus anciennes et créant un espace pour une nouvelle croissance.

La relation complexe entre les virus et les écosystèmes, notamment les bactéries, constitue depuis longtemps un défi pour les chercheurs en raison de la nature dynamique de ces interactions dans le temps et dans l’espace. Cependant, les auteurs de l'étude ont constaté que les premières pluies suivant une période sèche dans les écosystèmes méditerranéens, comme les prairies californiennes, offrent l'occasion d'observer ces interactions.

Les chercheurs ont collecté des échantillons de sol dans quatre prairies californiennes différentes et simulé les précipitations en laboratoire en arrosant les échantillons séchés. En conséquence, des micro-organismes et des virus ont prospéré dans les échantillons, permettant aux scientifiques de suivre les changements sur une période de 10 jours.

L’étude a révélé que la composition virale du sol était diversifiée et avait subi des changements importants. À la fin de l’expérience, seuls 15 % des types de virus restaient les mêmes qu’au début. En revanche, on a observé beaucoup moins de renouvellement dans les communautés bactériennes. Les virus ciblaient principalement les types dominants de bactéries mais ne les éradiquaient pas complètement.

Il est bien connu que les bactéries jouent un rôle crucial dans les processus écologiques, tels que les cycles du carbone et des nutriments dans le sol, et peuvent avoir un impact sur la santé des plantes et la dynamique globale des écosystèmes. Comprendre comment les virus influencent les communautés bactériennes peut fournir des informations précieuses sur la dynamique des sols.

Les résultats de l'étude remettent en question les hypothèses antérieures sur le comportement des virus du sol et mettent en évidence la nécessité d'une compréhension plus nuancée de leur relation avec les bactéries. Plutôt que d’éliminer complètement les bactéries, les virus peuvent s’engager dans un processus d’élimination en douceur qui favorise le renouvellement et facilite la croissance de nouvelles populations bactériennes.

Fait intéressant, l’étude a également révélé que le comportement viral dans les quatre prairies différentes présentait des schémas similaires, malgré les variations de composition et d’origine géographique. Cela suggère qu’il existe des tendances communes dans la dynamique virale à travers les écosystèmes, soulignant l’importance de prendre en compte les influences virales lors de l’étude des communautés bactériennes.

L'auteur principal de l'étude, Christian Santos-Medellín, était chercheur postdoctoral à l'UC Davis au cours de l'étude et travaille actuellement à Corteva Agriscience. L'équipe de recherche comprenait des scientifiques du Lawrence Livermore National Laboratory, de l'UC Berkeley et de l'UC Merced, démontrant la nature collaborative de cette enquête.

Dans l’ensemble, cette étude fournit de nouvelles informations sur la façon dont les virus du sol se comportent et interagissent avec les bactéries. En comprenant le rôle que jouent les virus dans la formation des communautés bactériennes, les scientifiques peuvent mieux comprendre la dynamique des sols et leur impact sur le fonctionnement des écosystèmes.

Sources:

– Christian Santos-Medellín et al, Les modèles de succession des communautés virales mais non bactériennes reflètent un renouvellement extrême peu de temps après la réhumidification des sols secs, Nature Ecology & Evolution (2023).

– UC Davis