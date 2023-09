Exploration de différentes sources d'azote pour les épiphytes concomitants dans les forêts subtropicales chinoises

Les épiphytes, qui comprennent les lichens, les bryophytes, les fougères et les spermatophytes, constituent un groupe diversifié de plantes que l'on peut trouver dans divers écosystèmes forestiers. Ces plantes sont confrontées au défi d’acquérir suffisamment d’azote (N) pour soutenir leur croissance dans des canopées pauvres en nutriments. Une étude récente menée par des chercheurs du Jardin botanique tropical de Xishuangbanna (XTBG) de l'Académie chinoise des sciences a mis en lumière les différentes sources d'azote utilisées par les épiphytes coexistants dans la forêt subtropicale d'Ailaoshan, dans la province du Yunnan.

À l’aide de l’analyse des isotopes stables, les chercheurs ont examiné l’acquisition et la différenciation de l’azote entre différents groupes d’épiphytes. Ils ont collecté des échantillons de divers types d’épiphytes, ainsi que des sources potentielles d’azote telles que les feuilles de phorophytes, les chutes de litière, le sol de la canopée, le sol du sol et les précipitations. En analysant les concentrations d'azote et les valeurs δ15N de ces matériaux, les chercheurs ont pu déterminer l'importance du groupe fonctionnel pour influencer les stratégies d'acquisition d'azote chez les épiphytes.

Les résultats de l’étude ont révélé que l’azote atmosphérique ou dérivé de la canopée était plus important pour la croissance des épiphytes que l’azote dérivé du sol. Différents groupes d'épiphytes ont montré des variations dans leurs sources d'azote et leurs stratégies d'utilisation. Les cyanolichens acquéraient principalement de l'azote par fixation de l'azote, tandis que les chlorolichens dépendaient davantage de l'azote provenant de l'eau de pluie. Les bryophytes obtenaient des quantités importantes d'azote à partir de la fixation de l'azote et du sol, tandis que les épiphytes vasculaires utilisaient l'azote provenant d'un large éventail de sources, notamment le sol, les phorophytes et les précipitations.

Les résultats de cette étude suggèrent que la différenciation des sources d'azote parmi les épiphytes cooccurrents joue un rôle crucial dans leur survie dans des canopées pauvres en nutriments. Comprendre les stratégies d'acquisition d'azote des différents groupes d'épiphytes est essentiel pour les efforts de conservation dans les forêts subtropicales.

Des recherches plus approfondies dans ce domaine peuvent contribuer à une compréhension plus complète de la dynamique écologique des épiphytes et de leurs interactions avec leurs arbres hôtes et le milieu environnant.

Sources:

– Tian-Hao Su et al, Une plus grande différenciation des sources d’azote est essentielle pour les épiphytes concomitants dans des conditions de canopée à faible teneur en azote, Botanique environnementale et expérimentale (2023).

– Fourni par l’Académie chinoise des sciences

Remarque : L'article source original est accessible à l'URL suivante : (non inclus en raison de la limite de caractères)

Citation:

« Une étude met en lumière les sources d’azote différenciées des épiphytes coexistants dans les forêts subtropicales chinoises » (2023 septembre 28). Récupéré le 28 septembre 2023 sur le site Web Phys.org : (non inclus en raison de la limite de caractères)