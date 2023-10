Une étude révèle le processus violent d’éjection de matériaux d’une étoile massive mourante

By

Une étude révolutionnaire menée par des chercheurs des observatoires du Yunnan de l’Académie chinoise des sciences et de l’Université Tsinghua a mis en lumière le processus violent d’éjection de matière d’une étoile massive mourante. En observant de près la supernova SN 2023ixf, l’équipe de recherche a pu découvrir des détails cruciaux sur la perte de masse et l’évolution finale d’une étoile massive.

Les supernovae de type II (SNe II) sont les explosions stellaires les plus fréquemment observées dans l'univers, mais leur stade final d'évolution et l'environnement qui les entoure sont restés insaisissables. Pour établir un lien entre les explosions de SNe II et l’évolution tardive des étoiles massives, les chercheurs doivent capturer les premiers signaux lumineux des explosions de supernova, appelés spectres flashés.

La récente explosion de SN 2023ixf dans la galaxie voisine Messier 101 a constitué une opportunité unique de résoudre ce problème de longue date. Grâce à des observations opportunes et à haute cadence des spectres d'éclair quelques jours après l'explosion, les chercheurs ont pu obtenir des informations précieuses sur les propriétés du matériau circumstellaire (CSM) environnant et du vent stellaire.

Les résultats indiquent que l'ancêtre de SN 2023ixf a connu un taux de perte de masse de 6 × 10-4 M⊙ an-1 au cours des deux à trois années précédant l'explosion. Ce matériau, se déplaçant à une vitesse de 55 km s-1, s'est accumulé dans une coque CSM compacte dans un rayon inférieur à 7 × 1014 cm autour de l'ancêtre.

Sur la base de ces observations et des données précédentes collectées il y a vingt ans, on pense que l’ancêtre de SN 2023ixf était une hypergéante jaune de courte durée qui a évolué à partir d’une supergéante rouge peu de temps avant l’explosion. L'étude en cours sur SN 2023ixf devrait constituer une étape importante dans l'étude de SNe II, fournissant des informations cruciales sur le sort des étoiles massives dans la gamme de masses de 10 à 20 M⊙.

Cette étude, publiée dans Science Bulletin, offre des informations précieuses sur le processus violent d’éjection de matière des étoiles massives mourantes et contribue à une compréhension plus approfondie de leur évolution finale.

La source:

Jujia Zhang et al, Matériau circumstellaire éjecté violemment par une étoile massive immédiatement avant sa mort, Science Bulletin (2023). DOI : 10.1016/j.scib.2023.09.015

Fourni par l'Académie chinoise des sciences

Citation:

Une étude révèle un processus violent d’éjection de matière d’une étoile massive mourante (2023 octobre 16)

récupéré 16 Octobre 2023

de [SOURCE] (supprimer l'URL)