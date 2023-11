Nouveaux aperçus sur l’évolution de l’écholocation chez les baleines et les dauphins

Une étude récente publiée dans Diversity a apporté un nouvel éclairage sur le développement évolutif de l'écholocation chez les baleines à dents et les dauphins. L'écholocation est une technique utilisée par ces animaux marins pour naviguer et chasser dans des environnements sous-marins sombres. Au lieu de se fier à leurs oreilles externes, les baleines et les dauphins émettent des sons aigus qui rebondissent sur les objets et reviennent sous forme d'échos, leur permettant ainsi de cartographier leur environnement.

La recherche, dirigée par Jonathan Geisler, professeur d'anatomie à l'Institut de technologie de New York, et Robert Boessenecker, paléontologue au Musée de paléontologie de l'Université de Californie, s'est concentrée sur l'analyse d'une collection de fossiles comprenant deux anciennes espèces de dauphins du genre Xenorophus. Ces espèces sont considérées comme les premiers membres des Odontocètes, le sous-ordre des mammifères marins qui englobe toutes les baleines et les dauphins écholocalisés.

Les fossiles ont révélé que Xenorophus présentait une asymétrie près de l'évent, mais pas aussi prononcée que celle observée chez les espèces écholocalisantes modernes. De plus, l’étude a révélé une torsion et un déplacement distincts du museau chez Xenorophus, ce qui a contribué à améliorer l’audition directionnelle. Les chercheurs ont comparé cette courbure du museau aux oreilles asymétriques des hiboux, qui leur permettent de localiser leurs proies grâce au son.

Même si Xenorophus n'était peut-être pas aussi compétent dans la production de sons aigus ou l'audition des hautes fréquences que les odontocètes actuels, il était capable de déterminer avec précision l'emplacement des sons. Cela suggère que Xenorophus a marqué une étape de transition importante dans l'évolution de l'écholocation chez les baleines et les dauphins.

Les résultats soulignent également l’importance d’étudier l’asymétrie des fossiles et mettent en évidence son rôle dans l’adaptation à différents environnements. Bien que la symétrie soit un aspect bien connu de la biologie évolutive, cette recherche démontre que l'asymétrie ne doit pas être négligée en tant que variation individuelle ou distorsion géologique.

Des recherches plus approfondies seront menées pour examiner d'autres odontocètes et déterminer si la caractéristique de courbure du museau était répandue parmi les premières espèces écholocalisantes.

Questions fréquemment posées:

1. Qu’est-ce que l’écholocation ?

L'écholocation est une technique utilisée par les baleines et les dauphins pour naviguer et chasser dans des environnements sous-marins sombres. Ces animaux marins émettent des sons aigus qui rebondissent sur les objets, leur permettant de cartographier leur environnement en fonction des échos qui leur reviennent.

2. Comment les baleines et les dauphins produisent-ils des sons pour l'écholocation ?

Les baleines et les dauphins produisent des sons d'écholocation à travers les structures de leur crâne et des tissus mous près de l'évent. Ces structures sont asymétriques, ce qui signifie qu’une caractéristique d’un côté est différente de son homologue de l’autre côté. Cette asymétrie permet la production du son.

3. Comment les baleines et les dauphins localisent-ils les sons ?

Les baleines et les dauphins s'appuient sur l'ouïe directionnelle pour localiser les sons. La mâchoire inférieure, remplie de graisse, conduit les ondes sonores vers l'oreille interne, permettant aux animaux de déterminer la direction d'où proviennent les sons.

4. Qu'a révélé l'étude sur l'ancienne espèce de dauphin Xenorophus ?

L'étude a révélé que Xenorophus présentait une asymétrie près de l'évent, similaire aux espèces écholocalisantes actuelles. Cependant, Xenorophus présentait également une torsion et un déplacement distincts du museau, ce qui améliorait encore ses capacités auditives directionnelles.

5. Quel rôle joue l'asymétrie dans l'évolution de l'écholocation ?

Bien qu'une grande attention ait été accordée à la symétrie dans l'évolution, cette recherche souligne l'importance de l'asymétrie dans l'adaptation à différents environnements. Cela suggère que l’asymétrie devrait être examinée de près dans les fossiles pour mieux comprendre le développement de l’écholocation chez les baleines et les dauphins.