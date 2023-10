Variantes rares du gène DOT1L liées à un retard de développement et à des anomalies congénitales

Une étude récente menée par des chercheurs du Baylor College of Medicine et du Texas Children's Hospital a identifié de rares variantes de gain de fonction dans le gène DOT1L associées à une maladie génétique caractérisée par un retard de développement et des anomalies congénitales. Les résultats de l'étude ont été publiés dans l'American Journal of Human Genetics.

L’étude a débuté lorsque neuf personnes non apparentées présentant une déficience intellectuelle, des retards de développement, des traits du visage distinctifs et d’autres symptômes se chevauchant ont été identifiées comme présentant des variantes du gène DOT1L. Cela était surprenant car le gène n’avait été auparavant associé à aucun trouble génétique ou neurologique.

DOT1L est un gène qui code pour une enzyme appelée lysine méthyltransférase (KMT). Cette enzyme ajoute des groupes méthyle à un acide aminé spécifique présent sur une protéine histone, qui peut réguler l'expression des gènes cibles. Des recherches antérieures avaient montré que les variantes de perte de fonction du DOT1L pouvaient provoquer des troubles dominants du développement humain. Cependant, cette étude a révélé que ces variantes de gain de fonction dans DOT1L provoquent un trouble dominant par un mécanisme différent.

Pour mieux comprendre comment les variantes du DOT1L provoquent ce trouble, les chercheurs se sont tournés vers les mouches des fruits. Ils ont découvert que la version du gène de la mouche des fruits, connue sous le nom de grappa (gpp), a des fonctions similaires à celles du DOT1L chez l'homme. En étudiant les mouches mutantes et les mouches dont l’expression de la gpp est supprimée, ils ont découvert que la gpp est essentielle à la survie, au bon développement et au fonctionnement du système nerveux des mouches. Ils ont également constaté que l’expression de versions variantes du gène DOT1L humain dans ces mouches entraînait des défauts plus profonds et des niveaux de méthylation plus élevés que l’expression normale de DOT1L.

Sur la base de ces résultats, les chercheurs ont conclu que les variantes de gain de fonction dans DOT1L conduisent à une activité enzymatique excessive et à des niveaux élevés de méthylation, qui contribuent probablement aux symptômes observés chez les patients atteints de cette maladie. L’étude suggère que la réduction de l’activité de DOT1L pourrait constituer une stratégie thérapeutique potentielle à l’avenir.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement le mécanisme à l’origine de ce trouble et développer des thérapies ciblées. Cependant, cette étude fournit des informations précieuses sur le rôle du gène DOT1L dans les troubles génétiques et ouvre de nouvelles pistes de recherche dans le domaine de la biologie du développement.

Sources:

– Journal américain de génétique humaine : Nil, Z., et al. (2023). De rares variantes faux-sens à gain de fonction de novo dans DOT1L sont associées à un retard de développement et à des anomalies congénitales. doi.org/10.1016/j.ajhg.2023.09.009

– Collège de médecine Baylor

– Hôpital pour enfants du Texas