Les bactéries marines utilisent des produits chimiques pour lutter contre les algues : étude

Les algues et les bactéries entretiennent une relation symbiotique dans les écosystèmes océaniques, les bactéries jouant un rôle essentiel dans la régulation de la croissance et du métabolisme des algues. En plus du mutualisme, les bactéries ont développé des stratégies moléculaires pour lutter contre les algues. Des chercheurs de l’Institut de Qingdao de bioénergie et de technologie des bioprocédés (QIBEBT) de l’Académie chinoise des sciences (CAS) ont récemment fait une découverte importante dans ce domaine.

Les chercheurs ont isolé une bactérie marine capable de tuer différents types d’algues. Ils ont découvert que l’effet mortel sur les algues était dû à une petite molécule appelée 3,3′,5,5′-tétrabromo-2,2′-biphényldiol, en abrégé 4-BP, qui est synthétisée et libérée par la bactérie. La synthèse du 4-BP est déterminée par un groupe de gènes qui comprend trois gènes codant pour la chorismate lyase, l'halogénase dépendante de la flavine et le cytochrome P450.

Les chercheurs ont découvert que le 4-BP inhibe la synthèse de la plastoquinone-9 chez les algues. La plastoquinone-9 est un élément crucial de la chaîne de transport d'électrons dans le photosystème des algues. Lorsque le 4-BP est introduit dans de l’eau de mer simulée, il supprime efficacement l’abondance des algues.

Il est important de noter que les chercheurs ont découvert que les gènes responsables de la synthèse du 4-BP sont présents chez diverses bactéries des océans du monde, ce qui suggère que le 4-BP est un outil largement utilisé par les bactéries pour négocier les relations antagonistes entre bactéries et algues.

Cette étude fournit des informations précieuses sur les mécanismes chimiques utilisés par les bactéries marines pour lutter contre les algues. Comprendre ces mécanismes peut aider à l’élaboration de stratégies visant à contrôler la prolifération d’algues nuisibles et à maintenir l’équilibre des écosystèmes marins.

