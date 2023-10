Les différences surprenantes entre les premières galaxies révélées par le télescope spatial James Webb

Une équipe de chercheurs a utilisé les données collectées par le télescope spatial James Webb pour analyser les premières galaxies de l'univers. Les résultats de l’étude indiquent que ces premières galaxies étaient significativement distinctes des galaxies plus récentes. Au cours des 12 derniers milliards d’années, les galaxies ont évolué selon un ensemble commun de règles concernant les taux de formation, la masse et la composition des étoiles. Cependant, les galaxies qui se sont formées au cours de l’enfance de l’univers semblaient avoir fonctionné selon un ensemble de règles différentes.

Les étoiles sont créées à partir d’amas au sein de vastes réservoirs de gaz et de poussière. Au début de l’univers, ces nuages ​​étaient principalement composés d’hydrogène et d’hélium. Les éléments les plus lourds se sont progressivement formés grâce à la nucléogenèse, un processus se produisant au cœur des étoiles. Alors que les étoiles atteignaient la fin de leur cycle de vie, elles dispersaient de manière explosive leurs matériaux dans l’espace, fournissant ainsi les éléments de base pour la formation de nouvelles étoiles contenant des éléments plus lourds.

L'étude récente révèle que dans l'univers primitif, l'évolution des galaxies était étroitement liée à leur environnement. En astronomie, tous les éléments autres que l'hydrogène et l'hélium sont considérés comme des métaux. L’étude montre également que les premières galaxies ont formé des métaux à des taux inférieurs à ceux estimés précédemment. De plus, ces galaxies avaient accès à de vastes réservoirs de matière vierge issue du Big Bang, composée principalement d’hydrogène et d’hélium. Cette abondance de matière vierge a permis aux premières galaxies de former des étoiles à un rythme exceptionnellement rapide, contrairement à tout ce qui a été observé depuis.

Les résultats de cette étude ont été publiés dans Nature Astronomy. Claudia Lagos, co-auteure de l'article, remarque : « C'était comme si les galaxies suivaient un règlement – ​​mais étonnamment, ce règlement cosmique semble avoir subi une réécriture dramatique au cours de l'enfance de l'univers. La découverte la plus surprenante a été que les anciennes galaxies ont produit beaucoup moins d’éléments lourds que ce que nous aurions prédit sur la base de ce que nous savons des galaxies qui se sont formées plus tard.

Le télescope spatial James Webb continue de fournir des données et des informations précieuses sur les premiers stades de l'univers, révélant des aspects jusqu'alors inconnus de la formation et de l'évolution des galaxies.

Source : Nature Astronomy – Article Auteur : Claudia Lagos