Des chercheurs de Dartmouth utilisent la modélisation informatique pour déterminer la cause de l'extinction des dinosaures

Les chercheurs de Dartmouth ont développé une nouvelle approche de modélisation informatique pour déterminer la cause de l'extinction massive qui a anéanti les dinosaures et de nombreuses autres espèces il y a 66 millions d'années. L'étude vise à résoudre le débat sur la question de savoir si l'extinction a été causée par un impact d'astéroïde géant ou par des éruptions volcaniques.

Les chercheurs ont utilisé des processeurs interconnectés pour analyser les données géologiques et climatiques à l’envers, identifiant ainsi les événements et les conditions ayant conduit à l’extinction. En utilisant un modèle et des statistiques du cycle du carbone, les transformateurs ont travaillé ensemble pour trouver un scénario correspondant au résultat trouvé dans les archives fossiles.

Le modèle a évalué plus de 300,000 XNUMX scénarios possibles d’émissions de dioxyde de carbone, de production de dioxyde de soufre et de productivité biologique avant et après l’extinction. Grâce à l’apprentissage automatique, les processeurs ont révisé et recalculé leurs conclusions jusqu’à atteindre un scénario cohérent avec les archives fossiles.

L’équipe de recherche a découvert que les émissions des pièges du Deccan, des éruptions volcaniques dans l’ouest de l’Inde, auraient pu suffire à elles seules à déclencher l’extinction. On estime que les pièges du Deccan ont libéré des quantités massives de dioxyde de carbone et de soufre dans l’atmosphère pendant près d’un million d’années.

Bien qu'un impact important d'astéroïde connu sous le nom de Chicxulub soit considéré comme un facteur important dans l'événement d'extinction, le modèle suggère que les émissions des pièges du Deccan étaient suffisantes pour provoquer une extinction mondiale.

L'étude fournit une estimation indépendante des émissions volcaniques basée sur la preuve de leurs effets environnementaux. Le modèle a également identifié une baisse de l’accumulation de carbone organique dans les profondeurs océaniques au moment de l’impact de l’astéroïde, probablement due à la disparition de nombreuses espèces.

Dans l’ensemble, la recherche met en évidence l’importance des émissions volcaniques en tant que facteur contribuant aux extinctions massives dans l’histoire de la Terre. Les résultats soulignent la nécessité de prendre en compte plusieurs causes lors de l’étude d’événements géologiques majeurs.

