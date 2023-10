Un nouveau modèle détermine les causes de l'extinction des dinosaures

Une nouvelle méthode de modélisation développée par des chercheurs de Dartmouth a mis en lumière les causes de l'extinction des dinosaures et d'autres espèces il y a 66 millions d'années. L'étude, publiée dans la revue Science, a utilisé des processeurs interconnectés pour analyser des quantités massives de données géologiques et climatiques sans la participation des scientifiques.

Le modèle, alimenté par près de 130 processeurs, a analysé les archives fossiles à l’envers pour identifier les événements et les conditions qui ont conduit à l’événement d’extinction connu sous le nom d’extinction Crétacé-Paléogène (K-Pg). En exécutant le modèle dans la direction opposée, les chercheurs ont cherché à éliminer tout biais ou hypothèse prédéterminée.

À l’aide d’une technique d’apprentissage automatique appelée Markov Chain Monte Carlo, les processeurs ont comparé et recalculé indépendamment leurs conclusions jusqu’à atteindre un scénario correspondant au résultat conservé dans les archives fossiles. Le modèle a pris en compte plus de 300,000 XNUMX scénarios possibles d’émissions de dioxyde de carbone, de production de dioxyde de soufre et de productivité biologique avant et après l’extinction.

Les résultats du modèle ont indiqué que les éruptions massives des pièges du Deccan dans l'ouest de l'Inde auraient pu être suffisantes pour déclencher l'extinction mondiale. Au cours d’une période de près d’un million d’années, les pièges du Deccan ont rejeté environ 1 10.4 milliards de tonnes de dioxyde de carbone et 9.3 XNUMX milliards de tonnes de soufre dans l’atmosphère.

L’étude a également révélé une diminution de l’accumulation de carbone organique dans les profondeurs océaniques au moment de l’impact de l’astéroïde connu sous le nom de Chicxulub. Cette diminution résulte probablement de l'extinction de nombreuses espèces provoquée par l'astéroïde. De plus, une baisse de température a été enregistrée, causée par la grande quantité de soufre éjectée dans l’air par l’astéroïde.

L’étude souligne l’importance des éruptions volcaniques dans les extinctions massives et, bien que l’impact de l’astéroïde n’ait pas contribué de manière significative aux émissions de gaz, il a joué un rôle dans l’extinction. La méthode des chercheurs consistant à utiliser des processeurs interconnectés a considérablement réduit le temps nécessaire à l'analyse des données, ouvrant ainsi la voie à des études futures dans divers domaines des sciences de la Terre.

