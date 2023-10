La luminosité des constellations de satellites pose des défis à l'astronomie au sol

Une récente étude internationale coordonnée par l'ingénieur aérospatial Siegfried Eggl de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign a confirmé que les satellites nouvellement déployés sont aussi brillants que les étoiles visibles à l'œil nu. Cette luminosité est préoccupante pour l’astronomie au sol, car elle peut interférer avec les observations.

L'étude a révélé que le satellite BlueWalker 3 d'AST Space Mobile, doté d'une grande antenne réseau à commande de phase, a atteint une luminosité maximale de magnitude 0.4, ce qui en fait l'un des objets les plus brillants du ciel nocturne. De plus, l'adaptateur de lanceur non suivi avait une magnitude visuelle apparente de 5.5, plus brillante que la magnitude recommandée de 7 par l'Union astronomique internationale.

Le nombre croissant de constellations de satellites, comme Starlink, est encore plus préoccupant. Alors que les entreprises envisagent de lancer des milliers, voire des centaines de milliers de satellites, le ciel nocturne pourrait être radicalement modifié. Eggl a souligné que ces satellites brillants, ainsi que leurs mouvements, peuvent perturber les observations et entraîner une perte de données pour les télescopes.

Des efforts sont déployés pour résoudre ce problème. Par exemple, Starlink explore des options pour assombrir la surface de ses satellites afin d'absorber davantage de lumière solaire et de réduire la réflexion. Cependant, cette approche génère de la chaleur, ce qui pose des défis techniques supplémentaires. SpaceX envisage également d'utiliser des panneaux solaires réfléchissants avec des miroirs diélectriques pour rediriger les réflexions loin de la Terre.

La collaboration entre l’industrie spatiale et les astronomes est cruciale pour trouver des solutions efficaces. L’objectif est d’atténuer l’impact des constellations de satellites sur l’astronomie au sol et de préserver l’intégrité des observatoires. L'étude sensibilise à ce problème et souligne la nécessité de poursuivre les recherches et la coopération.

L’étude intitulée « Observations optiques d’un satellite de constellation ultra-lumineux » est publiée dans la revue Nature.

Sources:

– Nandakumar, S., Eggl, S., Tregloan-Reed, J. et al. (2023). "Observations optiques d'un satellite de constellation ultra-lumineux." Nature, DOI : 10.1038/s41586-023-06672-7.