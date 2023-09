Le paysage changeant de la ville de New York : baisse et montée des niveaux du sol

Les scientifiques ont découvert que certaines parties de la zone métropolitaine de New York connaissent des taux variables d’affaissement et d’élévation du niveau du sol. Ces changements d’altitude, bien que minimes, peuvent avoir un impact sur le risque local d’inondation associé à l’élévation du niveau de la mer. L'étude, publiée dans Science Advances, a été menée par des chercheurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA et de l'Université Rutgers.

À l'aide d'une technique de télédétection appelée radar interférométrique à synthèse d'ouverture (InSAR), l'équipe a analysé le mouvement vertical du sol à travers la zone métropolitaine de 2016 à 2023. Ils ont constaté qu'une grande partie du mouvement observé s'est produite dans des zones où le sol avait été modifié par des activités humaines telles que comme la remise en état des terres et la construction de décharges. Ces modifications ont rendu le sol plus meuble et plus susceptible de s'enfoncer.

De plus, des processus naturels remontant à la dernière période glaciaire contribuent à l’affaissement et au soulèvement des terres. La présence d'une grande calotte glaciaire il y a environ 24,000 XNUMX ans a provoqué un réajustement lent du manteau terrestre au fil du temps. En conséquence, la ville de New York, située juste à l’extérieur de la calotte glaciaire, est en train de sombrer.

En moyenne, la zone métropolitaine s'affaisse d'environ 0.06 pouces (1.6 millimètres) par an. Les chercheurs ont pu cartographier ce mouvement en détail, identifiant des quartiers et des monuments spécifiques qui s'affaissent à un rythme plus élevé que la moyenne. Ces informations sont cruciales à des fins de cartographie et de planification des inondations, d’autant plus que le niveau de la mer continue d’augmenter à l’échelle mondiale.

Les points chauds d'affaissement notables incluent l'aéroport de LaGuardia, qui coule à un rythme d'environ 0.15 pouce (3.7 millimètres) par an. Les chercheurs ont noté que la rénovation en cours de l'aéroport vise à répondre aux problèmes d'inondations causés par la montée des eaux océaniques. D'autres zones connaissant un affaissement comprennent le stade Arthur Ashe et divers endroits du Queens et de Brooklyn, qui ont été construits sur un remblai artificiel.

L’étude a également révélé une augmentation jusqu’alors non identifiée à East Williamsburg, Brooklyn et Woodside, Queens. Ces zones augmentent d'environ 0.06 pouces (1.6 millimètres) par an.

Comprendre le paysage changeant de la ville de New York est essentiel pour gérer efficacement les risques d'inondation et planifier l'avenir. Alors que le changement climatique continue d’avoir un impact sur le niveau de la mer et d’augmenter la fréquence des inondations, le suivi des mouvements verticaux des terres devient encore plus critique.

