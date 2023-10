Étapes de l’alimentation des vertébrés aquatiques et importance de la transformation intra-orale des aliments

Dans une étude récente, les chercheurs ont cherché à comprendre le comportement alimentaire des premiers tétrapodes lors de la transition de l’eau à la terre. Dirigée par le Dr Daniel Schwarz et le professeur Rainer Schoch du Musée national d'histoire naturelle de Stuttgart, en Allemagne, l'équipe internationale s'est concentrée sur le comportement alimentaire des salamandres existantes et a utilisé leurs résultats pour tirer des conclusions sur les premiers tétrapodes.

Les chercheurs ont observé et étudié le comportement alimentaire de quarante espèces de salamandres à différents stades de développement, notamment les larves, les juvéniles et les adultes. Ils ont utilisé l'imagerie vidéo à rayons X à grande vitesse et généré des animations tridimensionnelles pour analyser les mouvements rapides des structures osseuses et des proies dans la bouche des salamandres.

Les résultats suggèrent deux scénarios possibles pour l'alimentation terrestre des premiers tétrapodes. Un scénario impliquait de saisir une proie avec les mâchoires et de la ramener dans l'eau, où elle pourrait être transportée et traitée par les courants d'eau et les mâchoires. L’autre scénario impliquait le traitement des proies directement sur terre par une combinaison de secousses et de morsures, suivies d’une déglutition à l’aide d’un transport inertiel.

Fait intéressant, l’étude a révélé que les premiers tétrapodes pouvaient avoir présenté des comportements de mastication complexes, similaires à ceux des mammifères, malgré leurs dents relativement simples. Cela suggère que l’alimentation terrestre était possible avant même l’évolution des langues flexibles.

La recherche met en lumière le comportement alimentaire des premiers tétrapodes pendant la transition eau-terre et constitue une base pour des études plus approfondies sur l'évolution des comportements alimentaires des premiers vertébrés.

