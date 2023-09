Les astronomes utilisent le télescope James Webb pour étudier le système exoplanétaire TRAPPIST-1

By

Une équipe d'astronomes de l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes (iREx) de l'Université de Montréal (UdeM) a fait des progrès significatifs dans la compréhension du système exoplanétaire TRAPPIST-1. À l’aide du télescope spatial James Webb (JWST), les chercheurs ont observé TRAPPIST-1 b, l’exoplanète la plus proche de l’étoile du système. Leurs découvertes, publiées dans Astrophysical Journal Letters, soulignent l’importance de prendre en compte l’influence des étoiles mères lors de l’étude des exoplanètes.

TRAPPIST-1 est une étoile naine rouge située à 40 années-lumière de la Terre. Elle a attiré l'attention en 2016 lorsque sept exoplanètes de la taille de la Terre ont été découvertes en orbite autour d'elle, dont trois se trouvent dans la zone habitable de l'étoile. Ces découvertes ont fait naître l’espoir de trouver des environnements potentiellement habitables au-delà de notre système solaire.

L'équipe de recherche a utilisé la technique de spectroscopie de transmission pour analyser les propriétés de TRAPPIST-1 b. En examinant la lumière de l'étoile lorsqu'elle traverse l'atmosphère de l'exoplanète lors d'un transit, les astronomes peuvent identifier l'empreinte chimique unique laissée par les molécules et les atomes présents.

L’étude a révélé que l’activité stellaire et la contamination ont un impact significatif sur la nature des exoplanètes. La contamination stellaire fait référence à l'influence des caractéristiques propres de l'étoile, telles que les taches sombres et les facules lumineuses, sur les mesures de l'atmosphère de l'exoplanète.

L’équipe a trouvé des preuves convaincantes suggérant que la contamination stellaire joue un rôle crucial dans la formation des spectres de transmission de TRAPPIST-1 b et potentiellement des autres planètes du système. L'activité de l'étoile peut créer des « signaux fantômes » qui peuvent indiquer à tort la présence de certaines molécules dans l'atmosphère de l'exoplanète. Cela souligne la nécessité de prendre en compte la contamination stellaire lors de la planification des futures observations de systèmes exoplanétaires.

Bien que TRAPPIST-1 b ne soit pas considéré comme possédant une atmosphère significative, sa proximité avec l'étoile et ses signaux de transit en font une cible d'observation vitale. Les chercheurs ont effectué deux extractions atmosphériques indépendantes et ont déterminé que les spectres de TRAPPIST-1 b pouvaient être expliqués uniquement par la contamination stellaire modélisée, n'indiquant aucune preuve d'une atmosphère significative sur la planète.

Bien que ce résultat exclue certains types d’atmosphères, comme les atmosphères sans nuages ​​et riches en hydrogène, des atmosphères plus minces comme celles composées d’eau pure ou de carbone ne peuvent être définitivement exclues. D'autres observations et analyses de données contribueront à notre compréhension du système exoplanétaire TRAPPIST-1 et du potentiel d'environnements habitables au-delà de notre système solaire.

