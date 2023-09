Les sous-tempêtes dans la magnétosphère terrestre fournissent des informations pour les prévisions météorologiques spatiales

Une étude récente menée par des scientifiques de l'Institut indien de géomagnétisme (IIG) a mis en lumière le rôle des sous-orages dans la magnétosphère terrestre et leur impact sur les prévisions météorologiques spatiales. Les sous-orages sont de brèves perturbations dans la magnétosphère terrestre qui entraînent une dipolarisation du champ magnétique, entraînant une augmentation du flux d'ions lourds dans la magnétosphère interne.

L'étude, qui a utilisé les données du spectromètre de masse à l'hélium, à l'oxygène, aux protons et aux électrons (HOPE), à la suite d'instruments à champ électrique et magnétique et à l'instrument de science intégrée (EMFISIS) à bord du vaisseau spatial Radiation Belt Storm Probes (RBSP), a examiné 22 événements de sous-orages. à partir de 2018. Les scientifiques se sont concentrés sur les caractéristiques de la dipolarisation du champ magnétique et sa corrélation avec l’amélioration du flux d’ions énergétiques O+ et H+.

Les sous-orages sont influencés par des facteurs tels que le champ magnétique interplanétaire (FMI), la vitesse du vent solaire et la pression dynamique du vent solaire. La direction du FMI vers le sud est un facteur clé dans le déclenchement des sous-orages, car elle provoque une reconnexion magnétique dans la magnétosphère diurne. En moyenne, les sous-orages durent environ 2 à 4 heures et libèrent une quantité importante d'énergie extraite de l'interaction entre le vent solaire et la magnétosphère.

Comprendre le rôle de la feuille de plasma dans le transport et l'accélération des ions lors des sous-orages est crucial pour étudier la dynamique de l'espace proche de la Terre, connu sous le nom de géoespace. Généralement, le géoespace est composé d’ions H+, mais il existe des cas où la proportion d’ions O+ augmente soudainement. La présence d'ions O+ modifie la dynamique du plasma du géospatial, soulignant la nécessité d'étudier les variations du flux ionique pour améliorer les prévisions météorologiques spatiales.

En étudiant les changements dans la composition des ions lors des sous-orages, les scientifiques peuvent déterminer avec précision la cause et la région de ces variations. Ces connaissances amélioreront encore la précision des futures prévisions météorologiques spatiales, bénéficiant ainsi à diverses applications qui reposent sur les systèmes de communication et de navigation par satellite.

En conclusion, l'étude menée par les scientifiques de l'Institut indien de géomagnétisme offre des informations précieuses sur les sous-orages dans la magnétosphère terrestre et leur pertinence pour la prévision météorologique spatiale. Les résultats contribuent à une meilleure compréhension de la dynamique des plasmas dans le géospatial et ouvrent la voie à des prévisions plus précises des phénomènes météorologiques spatiaux à l’avenir.

Sources:

– Institut indien de géomagnétisme (IIG)

– Avancées dans le journal de la recherche spatiale