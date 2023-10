La population de jeunes étoiles de faible masse dans Trumpler 14

À l'aide du Very Large Telescope (VLT), des astronomes européens ont effectué des observations spectroscopiques d'un amas ouvert appelé Trumpler 14. Les résultats de leur étude fournissent davantage d'informations sur les propriétés des jeunes étoiles de faible masse au sein de cet amas.

Les amas ouverts sont des groupes d’étoiles vaguement liées les unes aux autres et formées à partir du même nuage moléculaire géant. Trumpler 14 est un amas ouvert situé dans la nébuleuse de la Carène, à environ 9,000 XNUMX années-lumière de la Terre. C'est l'un des amas les plus massifs, les plus jeunes et les plus compacts du complexe de la nébuleuse de la Carène.

Une équipe d'astronomes dirigée par Dominika Itrich de l'Observatoire européen austral (ESO) a utilisé l'instrument MUSE (Multi Unit Spectroscopique Explorer) du VLT pour explorer les jeunes étoiles de faible masse de Trumpler 14. Ils ont analysé les propriétés spectrales et stellaires de 780 étoiles au sein de l'orbite de Trumpler 717. cluster, en se concentrant sur XNUMX d’entre eux.

L'étude a révélé que la plupart des étoiles de l'échantillon appartenaient aux types spectraux K et M. Environ la moitié des étoiles avaient une masse inférieure à 1 masse solaire, l'étoile la moins massive ayant une masse de seulement 0.17 masse solaire. Cette analyse approfondie d’étoiles de faible masse dans une région aussi lointaine et massive constitue une contribution significative dans ce domaine.

Sur la base de la répartition des âges stellaires, les astronomes ont estimé l'âge de Trumpler 14 à environ 1 million d'années, ce qui concorde avec les découvertes précédentes. Les chercheurs ont souligné que cette estimation de l’âge est robuste et n’est influencée par aucune piste évolutive spécifique.

Cette étude fournit des informations précieuses sur la formation et l’évolution des étoiles de faible masse dans un environnement d’amas. Comprendre les caractéristiques et les comportements des étoiles de faible masse est essentiel car elles constituent le type d’étoiles le plus répandu dans la galaxie et sont sensibles aux conditions environnementales.

La source:

– Dominika Itrich et al, « La population de jeunes étoiles de faible masse dans Trumpler 14 », arXiv (2023). DOI : 10.48550/arxiv.2309.14168