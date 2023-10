Une étude explore les turbulences à grande échelle dans la galaxie NGC 6946

Des astronomes indiens ont mené une étude pour étudier les turbulences à grande échelle dans le milieu interstellaire (ISM) de la galaxie spirale NGC 6946. Les résultats de cette étude, publiés sur le serveur de pré-impression arXiv, donnent un aperçu de la nature de cette turbulence. phénomène.

La turbulence dans l'ISM joue un rôle crucial dans divers processus tels que la formation des étoiles, la stabilité des nuages ​​moléculaires et le comportement des rayons cosmiques. Malgré de nombreuses études, le mécanisme responsable de générer cette turbulence reste mal compris.

NGC 6946 est une brillante galaxie spirale située à environ 19.2 millions d’années-lumière. Les chercheurs ont analysé les données du Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) et du HI Near Galaxy Survey (THINGS) pour examiner de plus près les turbulences dans NGC 6946. Ils ont utilisé l'estimateur de moment de visibilité (VME) pour mesurer le neutre. densité de colonne d'hydrogène atomique (HI) et spectre de puissance de vitesse turbulente en ligne de mire.

Les résultats de l'étude révèlent la présence d'une cascade d'énergie à grande échelle dans le disque de NGC 6946. Les indices de loi de puissance indiquent que le mécanisme entraînant la turbulence dans cette galaxie est une combinaison de forçage compressif et solénoïdal. Les chercheurs pensent que le champ magnétique de NGC 6946, en particulier les champs magnétiques inter-bras appelés bras magnétiques, joue un rôle important dans la conduite des turbulences à grande échelle. On pense que ces structures magnétiques résultent de la dynamique turbulente du disque.

Les auteurs de l'étude notent l'importance de mener des recherches plus approfondies sur la nature des turbulences dans l'ISM. Ils suggèrent de mesurer la cascade de turbulence dans un plus grand nombre de galaxies et d’interpréter les résultats avec des simulations numériques pour améliorer notre compréhension.

Sources:

– Meera Nandakumar et al, Cascade de turbulences à grande échelle dans la galaxie spirale NGC 6946, arXiv (2023). DOI : 10.48550/arxiv.2310.02661

– Phys.org