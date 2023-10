Le mystère des vagues de Whistler sur Vénus : pas d’orages, mais autre chose ?

By

En 1978, la sonde spatiale Pioneer Venus a détecté des milliers d’ondes sifflantes au-dessus de la surface de Vénus. Les siffleurs sont des ondes électromagnétiques qui durent environ une demi-seconde. Ils sont généralement associés aux orages sur Terre. Cependant, la découverte de siffleurs sur Vénus a déclenché un débat sur la présence d'orages sur la jumelle de la Terre.

Un récent survol de la sonde solaire Parker en 2021 a donné aux scientifiques l'opportunité d'étudier l'atmosphère de Vénus à l'aide d'instruments sensibles. Les observations de la sonde ont révélé que les ondes sifflantes sur Vénus se propageaient vers le bas depuis l'atmosphère plutôt que vers le haut et vers l'extérieur, comme cela a été observé lors des orages sur Terre.

Cette découverte suggère que la foudre n'est pas courante dans l'atmosphère vénusienne, malgré ses conditions inhospitalières. Cependant, la question demeure : quelle est la cause des vagues de sifflets ? Les scientifiques pensent que la reconnexion magnétique, où les lignes de champ magnétique se rejoignent, pourrait en être la cause sous-jacente.

Bien que la cause exacte de ces sifflements soit encore inconnue, la nouvelle recherche fournit des données précieuses pour aider à régler le débat sur la foudre sur Vénus. Les résultats de cette étude concordent avec une recherche précédente menée en 2021, qui n’avait pas non plus détecté d’ondes radio provenant de l’activité de la foudre sur Vénus.

Le document de recherche détaillant ces résultats a été publié dans Geophysical Research Letters. L'auteur principal de l'étude, Harriet George, espère qu'avec les nouvelles données disponibles, le débat sur la foudre sur Vénus pourra enfin être résolu.

Des investigations plus approfondies sont nécessaires pour bien comprendre le phénomène des ondes sifflantes sur Vénus. Cependant, ces découvertes mettent en lumière les conditions atmosphériques de notre planète voisine et approfondissent notre compréhension du monde fascinant de Vénus.

Sources:

– Lettres de recherche géophysique : https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2021GL093351

– Crédit image : NASA/JPL