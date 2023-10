Une étude révèle une tendance vers des motifs de taches oculaires plus grands et moins nombreux sur les papillons

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Institut Leibniz pour l'analyse des changements de la biodiversité (LIB) en collaboration avec des scientifiques du Mexique, du Brésil et des États-Unis a identifié un motif d'ocelles plus grands et moins nombreux sur les ailes des papillons tropicaux. Les taches oculaires sont des motifs de couleur sur les ailes du papillon qui ressemblent aux yeux des vertébrés et servent de mécanisme de défense contre les prédateurs.

L’étude s’est concentrée sur un groupe de papillons appelés Eunica, qui présentent une grande variation dans le nombre et la taille des ocelles sous leurs ailes. Grâce à l’analyse de l’ADN et à l’observation de traits morphologiques, les chercheurs ont découvert une tendance vers des ocelles plus grands et moins nombreux au sein de ce groupe. Cette tendance soulève des questions sur les raisons évolutives de la perte des ocelles et de l'agrandissement de certaines spécifiques.

Les chercheurs pensent qu’un grand ocelle pourrait être plus intimidant pour les prédateurs potentiels que plusieurs ocelles plus petits. Il est suggéré que la sélection naturelle puisse entraîner une augmentation de la taille des ocelles et la perte de ocelles plus petits dans certaines conditions. L'effet de ce changement évolutif peut varier en fonction de l'habitat des papillons.

Bien que l’étude se soit concentrée sur des groupes de papillons tropicaux, les résultats pourraient potentiellement s’appliquer également aux papillons d’autres régions. Les chercheurs pensent que les résultats contribuent à une compréhension plus large de la nature et des processus évolutifs. Les papillons, connus pour leur attrait, jouent un rôle important en tant qu’« espèces phares » qui attirent l’attention sur des questions importantes telles que la conservation des espèces et la protection de l’environnement.

L'étude, publiée dans la revue Cladistics, fournit des informations précieuses sur l'évolution morphologique des papillons et met en évidence la relation complexe entre les ocelles, l'irisation des ailes et d'autres traits chez ces insectes.

