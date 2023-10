Une étude révèle que la contamination des nanoplastiques et des métaux menace les écosystèmes d'eau douce

Une récente étude internationale menée par des chercheurs de l'Université de Coimbra a mis en évidence les risques liés à la contamination des nanoplastiques et des métaux dans les écosystèmes d'eau douce, selon un communiqué de l'université. L’étude s’est concentrée sur la co-contamination des eaux douces et l’impact des nanoplastiques fonctionnalisés sur les champignons aquatiques en présence de métaux. L'équipe de recherche, en collaboration avec l'Université technique Harcourt Butler et l'Université Konkuk, a publié son étude dans la revue Environmental Pollution.

Les chercheurs ont souligné l’importance de comprendre les effets combinés des polluants sur les organismes en raison de leur inévitable coexistence. Les nanoplastiques sont des fragments de plastique dont la taille est inférieure à 1,000 XNUMX nanomètres et qui sont couramment utilisés dans diverses industries telles que les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les produits de nettoyage.

Les eaux douces sont particulièrement vulnérables aux contaminants car elles servent d’interface entre les environnements terrestres et aquatiques. Les activités minières contribuent à la présence de métaux dans les systèmes d'eau douce, conduisant à la coexistence de métaux avec des contaminants émergents comme les nanoplastiques. Les hyphomycètes aquatiques, un type de champignon, jouent un rôle crucial dans la décomposition de la matière organique dans les petits cours d'eau, facilitant le transfert d'énergie et de nutriments à travers la chaîne alimentaire.

Au cours des tests en laboratoire menés pour l'étude, des concentrations réalistes de nanoplastiques, notamment du polystyrène ordinaire et des carboxylates, ont été utilisées avec du cuivre pour évaluer leurs effets combinés sur les processus cellulaires et la croissance de l'hyphomycète aquatique Articulospora tetracladia. Les résultats ont montré que l’exposition à des traitements contenant des nanoplastiques fonctionnalisés et du cuivre entraînait un stress oxydatif, une rupture de la membrane plasmique et une suppression de la croissance du champignon.

Ces résultats s’ajoutent au nombre croissant de recherches mettant en évidence les dangers de la contamination par les nanoplastiques et les métaux dans les écosystèmes d’eau douce. Des études antérieures ont montré l’abondance de microplastiques dans les plans d’eau et leurs risques potentiels pour la santé. De plus, des inquiétudes ont été soulevées quant à la présence de bactéries résistantes aux antibiotiques accumulées dans les microplastiques des systèmes aquatiques.

Il devient de plus en plus évident que des mesures doivent être prises pour lutter contre la contamination des écosystèmes d’eau douce, notamment par la réglementation et la réduction de la pollution par les nanoplastiques et les métaux. La préservation de ces milieux est essentielle à la santé globale des écosystèmes et au bien-être des organismes aquatiques.

Source : LUSA