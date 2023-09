Un lien potentiel entre le COVID-19 et la maladie d'Alzheimer

By

Une étude récente a mis en lumière un mécanisme moléculaire potentiel qui pourrait expliquer les symptômes cognitifs, notamment le « brouillard cérébral », ressentis par les personnes infectées par le virus SARS-CoV-2. La recherche suggère également un lien possible entre le COVID-19 et le développement ou l’aggravation de la maladie d’Alzheimer.

L'étude, dirigée par Cristina Di Primio et ses collègues, a exploré les effets de l'infection par le SRAS-CoV-2 sur les cellules neuronales et les modèles murins. L'équipe s'est concentrée sur une protéine appelée Tau, connue pour son rôle dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, les molécules Tau s'emmêlent et s'agglutinent dans les neurones.

La recherche a révélé que lorsque le SRAS-CoV-2 infecte des cellules neuronales ou le cerveau de souris, il interagit avec Tau, provoquant un processus appelé hyperphosphorylation. Ce processus implique l'ajout de groupes phosphate à Tau à des emplacements de liaison spécifiques. Il est intéressant de noter que l’hyperphosphorylation observée dans l’étude reflétait les schémas de phosphorylation observés chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

De plus, les chercheurs ont détecté une augmentation significative des niveaux de Tau dans la fraction insoluble des cellules infectées, indiquant des altérations pathologiques de la protéine. On ne sait pas si ces changements sont le résultat direct du virus ou s’ils font partie d’une réponse de défense cellulaire.

Bien que l'étude fournisse des informations précieuses sur le lien potentiel entre le COVID-19 et la maladie d'Alzheimer, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre les mécanismes sous-jacents et établir la pertinence clinique. Néanmoins, ces résultats soulignent l’importance d’étudier davantage les effets neurologiques à long terme du COVID-19.

Dans l’ensemble, cette étude contribue au nombre croissant de preuves suggérant que l’infection au COVID-19 pourrait avoir des implications au-delà des symptômes respiratoires. L’interaction entre le SRAS-CoV-2 et Tau ouvre des possibilités intéressantes pour la recherche future et le développement d’interventions thérapeutiques.

Journal de référence: Di Primio, C., et al. (2023) L’infection par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère conduit à une signature pathologique Tau dans les neurones. Nexus PNAS. est ce que je.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

