De nouvelles preuves suggèrent que la formation de la Lune a laissé des reliques profondes du manteau

Des scientifiques chinois et américains ont fait une découverte révolutionnaire qui introduit une nouvelle perspective sur la formation de la Lune. Des recherches récentes, publiées dans la revue Nature, suggèrent que deux énormes objets enfouis dans les profondeurs du manteau terrestre pourraient être des vestiges de la création de la Lune il y a environ 4.5 milliards d'années.

Conformément à la théorie dominante, les scientifiques postulent que la Lune s'est formée après qu'une planète de la taille de Mars, appelée Theia, soit entrée en collision avec Gaia ou avec la Terre primitive. Cette violente collision a propulsé la couche supérieure de la Terre dans l'espace, où les fragments ont fini par fusionner pour donner naissance à la Lune.

L'équipe internationale, composée de chercheurs du California Institute of Technology, de l'Arizona State University et de l'Observatoire astronomique de Shanghai (SHAO), a présenté des preuves convaincantes à l'appui de cette hypothèse. Ils émettent l'hypothèse que sous le continent africain et l'océan Pacifique, il existe deux anomalies de dimensions considérables et de faibles vitesses sismiques dans le manteau terrestre le plus bas. Ces anomalies, pensent-ils, pourraient provenir des matériaux du manteau de Theia (appelés TMM), qui possèdent intrinsèquement une densité de 2 à 3.5 pour cent supérieure à celle du manteau proto-Terre.

Grâce à des simulations d'impacts colossaux, l'équipe a révélé qu'une partie du manteau de Theia a potentiellement fusionné et a persisté dans le solide manteau inférieur de la proto-Terre après l'événement cataclysmique qui a formé la Lune.

Une caractéristique frappante des restes de Théia, semblables aux roches lunaires, est leur forte teneur en fer, leur conférant une composition plus dense par rapport à leur environnement. Suite à l'impact, ces gouttes denses, s'étendant sur des dizaines de kilomètres, ont probablement coulé et se sont accumulées en amas thermochimiques au sommet du noyau terrestre, pour finalement survivre jusqu'à nos jours. Les scientifiques affirment que ce processus représente une conséquence naturelle de l’impact géant qui a engendré la Lune.

Les implications de cette découverte s'étendent au-delà de la science lunaire. Il offre aux chercheurs une lentille innovante permettant de comprendre la structure interne de la Terre, son évolution à long terme et même la formation du système solaire interne. De plus, le co-auteur Deng Hongping de SHAO suggère que cette étude pourrait fournir des informations précieuses sur l'habitabilité des exoplanètes au-delà de notre propre système solaire.

