Une étude suggère que les trous noirs les plus proches de la Terre pourraient exister dans l'amas d'étoiles Hyades

Une étude récente publiée dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a révélé l'existence possible de trous noirs dans l'amas d'étoiles Hyades, considéré comme l'amas ouvert le plus proche de notre système solaire. Cette découverte ferait de ces trous noirs les plus proches de la Terre jamais détectés.

La recherche est le fruit d'une collaboration entre un groupe de scientifiques dirigé par Stefano Torniamenti de l'Université de Padoue, en Italie, avec Mark Gieles, professeur ICREA à la Faculté de physique de l'Institut des sciences du cosmos de l'Université de Barcelone, et Friedrich Anders. de l'Institut d'études spatiales de Catalogne.

Grâce à des simulations qui suivent le mouvement et l’évolution des étoiles dans l’amas Hyades, l’équipe a pu reproduire l’état actuel de l’amas. Les amas ouverts, comme les Hyades, sont des groupes d'étoiles partageant des similitudes en termes d'âge et de propriétés chimiques. Les résultats de la simulation ont été comparés aux observations effectuées par le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne, qui ont fourni des mesures précises des positions et des vitesses des étoiles de l'amas.

Les simulations ont montré que la représentation la plus précise des Hyades nécessitait la présence de deux ou trois trous noirs au centre de l'amas. Cependant, il est également possible que tous les trous noirs aient été éjectés de l'amas dans le dernier quart de son âge, entraînant l'absence de traces observables. L’étude a révélé que ces trous noirs nés dans les Hyades sont les plus proches du soleil, beaucoup plus proches que tous les candidats précédents.

Cette recherche donne non seulement un aperçu de la présence de trous noirs dans les amas d’étoiles, mais met également en lumière leur impact sur l’évolution des amas et leur répartition dans la galaxie. Comprendre le rôle des trous noirs dans les amas d'étoiles contribue à notre connaissance des sources d'ondes gravitationnelles.

L’étude a été rendue possible grâce aux observations détaillées d’étoiles à amas ouvert réalisées par le télescope spatial Gaia, qui ont permis d’identifier des étoiles individuelles en toute confiance.

