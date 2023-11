Informations plus approfondies sur le trou d'ozone de l'Antarctique : démêler des facteurs complexes

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université d'Otago a jeté un nouvel éclairage sur le trou d'ozone de l'Antarctique ainsi que sur sa taille et sa profondeur persistantes au cours des quatre dernières années. Contrairement à la croyance populaire, les chlorofluorocarbures (CFC) ne sont peut-être pas les seuls responsables de l’appauvrissement alarmant de la couche d’ozone.

L'étude, publiée dans Nature Communications, a examiné les changements mensuels et quotidiens des niveaux d'ozone à différentes altitudes et latitudes dans le trou d'ozone de l'Antarctique de 2004 à 2022. L'auteur principal Hannah Kessenich, titulaire d'un doctorat. candidat au Département de physique, a révélé que non seulement le trou dans la couche d'ozone s'est élargi, mais qu'il est également devenu considérablement plus profond au printemps par rapport à il y a près de deux décennies.

Les chercheurs ont établi des liens surprenants entre la diminution de la couche d'ozone et les changements dans l'air entrant dans le vortex polaire au-dessus de l'Antarctique. Cela suggère que les récents grands trous dans la couche d’ozone ne peuvent pas être attribués uniquement aux CFC. Alors que le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone réglemente la production et la consommation de produits chimiques appauvrissant la couche d'ozone depuis 1987, l'étude met en évidence la présence d'autres facteurs complexes contribuant au trou d'ozone.

Kessenich a souligné que, même si des progrès significatifs ont été réalisés dans la lutte contre l'appauvrissement de la couche d'ozone lié aux CFC, le trou dans la couche d'ozone de l'Antarctique est l'un des plus importants jamais enregistrés au cours des trois dernières années, deux des cinq années précédentes ayant également connu une ampleur notable. En fait, le trou dans la couche d’ozone de 2023 a déjà dépassé la taille des trois années précédentes, couvrant plus de 26 millions de km2, soit près de deux fois la superficie de l’Antarctique.

Comprendre la variabilité de l’ozone est crucial en raison de son influence significative sur le climat de l’hémisphère sud. Le trou d’ozone de l’Antarctique interagit avec l’équilibre atmosphérique délicat, affectant la configuration des vents et le climat de surface, ce qui peut avoir des répercussions locales. Kessenich a expliqué que même si le trou dans la couche d'ozone est distinct des effets des gaz à effet de serre sur le climat, il joue un rôle essentiel dans la distribution de la lumière UV et le stockage de la chaleur dans l'atmosphère.

Répondant aux inquiétudes concernant les rayons UV extrêmes, Kessenich a rassuré les Néo-Zélandais sur le fait que le trou d'ozone de l'Antarctique ne s'étend généralement pas au-dessus du pays, car il est principalement situé directement au-dessus de l'Antarctique et du pôle Sud. Cela expose les Néo-Zélandais à un risque moindre d’exposition accrue aux UV.

Dans l’ensemble, cette étude rappelle que la dynamique complexe du trou d’ozone de l’Antarctique nécessite une surveillance et une compréhension continues. Bien que la réglementation des CFC ait donné des résultats positifs, il est essentiel d’étudier et de traiter les multiples facteurs en jeu pour gérer et atténuer efficacement l’impact du trou dans la couche d’ozone sur le climat et les conditions météorologiques régionales.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu’est-ce qui cause le trou d’ozone dans l’Antarctique ?

Le trou dans la couche d’ozone de l’Antarctique est principalement attribué à la présence de chlorofluorocarbones (CFC) et d’autres substances appauvrissant la couche d’ozone. Cependant, cette étude récente suggère que des facteurs complexes autres que les CFC pourraient également contribuer au trou dans la couche d'ozone.

2. Le trou dans la couche d’ozone s’est-il amélioré ?

Bien que le Protocole de Montréal ait réussi à réglementer la production et la consommation de produits chimiques appauvrissant la couche d’ozone, l’étude révèle que le trou dans la couche d’ozone de l’Antarctique est resté remarquablement grand au cours des quatre dernières années et a même dépassé les records précédents en termes de taille.

3. Comment le trou dans la couche d’ozone affecte-t-il le climat ?

Le trou dans la couche d’ozone a des effets en aval sur la configuration des vents et le climat de surface dans l’hémisphère sud. Cela peut avoir un impact sur les conditions météorologiques locales et avoir des implications sur la répartition de la chaleur dans l'atmosphère.

4. Y a-t-il un risque d’exposition accrue aux UV en raison du trou dans la couche d’ozone ?

Bien que le trou dans la couche d’ozone puisse provoquer des niveaux extrêmes de rayons UV au-dessus de l’Antarctique, il ne s’étend généralement pas de manière significative au-dessus de régions comme la Nouvelle-Zélande. Les habitants de ces zones n'ont pas à s'inquiéter d'appliquer un écran solaire supplémentaire en raison de l'impact direct du trou d'ozone.

[Source : Université d'Otago]