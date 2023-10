Une nouvelle étude menée par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) révèle que les personnes séropositives (PWH) ont des taux de réinfection au COVID-19 plus élevés que celles non séropositives (PWOH).

L'étude, publiée dans Emerging Infectious Diseases, a analysé les données de 453,587 2 adultes de Chicago qui ont été infectés par le SRAS-CoV-2022 depuis leur infection initiale jusqu'en mai 19. Les chercheurs ont examiné les résultats des tests COVID-XNUMX et les dossiers de vaccination liés au programme Enhanced HIV/ Système de notification du SIDA.

L’étude a révélé que 5.3 % des personnes positives au COVID ont subi une réinfection, dont 6.7 % des PWH et 5.2 % des PWOH. Les PWH avaient un taux de réinfection de 66 pour 1,000 50 années-personnes, supérieur aux 1,000 pour 19 1.46 années-personnes parmi les PWOH. Après ajustement pour tenir compte d’autres facteurs, les PWH présentaient un taux de réinfection au COVID-1,000 significativement plus élevé (XNUMX pour XNUMX XNUMX années-personnes) par rapport aux PWOH.

Il a été observé que parmi les personnes ayant subi une réinfection, les PWH avaient tendance à être plus âgées (avec un âge médian de 43 ans) que les PWOH (avec un âge médian de 36 ans). Les PWH étaient également plus susceptibles d'être des hommes (79.3 % contre 40.9 %) et des Noirs (53.7 % contre 27.0 %). De plus, les PWH avaient une probabilité plus élevée d’avoir reçu la première série de vaccins contre la COVID-19 et le rappel par rapport aux PWOH (31.8 % contre 22.1 %). Il est intéressant de noter qu’un pourcentage plus faible de PWH n’étaient pas vaccinés au moment de leur première infection par rapport aux PWOH (87.5 % contre 91.0 %).

L’étude met en valeur l’importance pour les PWH de suivre le calendrier de vaccination recommandé contre le COVID-19, y compris de recevoir des doses de rappel, pour atténuer le risque de réinfection par le SRAS-CoV-2. Parmi les résidents qui ont reçu le vaccin avant leur première infection, 54.2 % avaient terminé la première série de vaccins Pfizer/BioNTech. Parmi les personnes ayant subi une réinfection, 39.6 % avaient terminé la série primaire mais n’avaient pas encore reçu de rappel.

Indépendamment de la vague de variantes et du trimestre civil, les PWH ont toujours présenté un taux de réinfection plus élevé que les PWOH. L'incidence la plus élevée de réinfection parmi les PWH s'est produite pendant la prédominance de la souche Omicron, avec 50 cas pour 1,000 16 années-personnes. Dans l’ensemble, un excès de 1,000 réinfections pour XNUMX XNUMX années-personnes a été signalé parmi les PWH.

Pour éviter les réinfections par le SRAS-CoV-2, les auteurs soulignent que PWH devrait adhérer au calendrier vaccinal recommandé contre le COVID-19, y compris les doses de rappel.

