Utilisation de la fluorescence de la chlorophylle induite par l'énergie solaire pour mesurer les effets de l'ozone sur les plants de soja

Des chercheurs de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign et du service de recherche agricole de l'USDA ont utilisé la fluorescence de la chlorophylle (SIF) induite par le soleil pour examiner l'impact d'une concentration élevée d'ozone (O3) sur les plants de soja. L'étude, publiée dans le Journal of Experimental Botany, vise à comprendre comment les polluants atmosphériques, tels que l'ozone, affectent les cultures et l'approvisionnement alimentaire mondial.

Les mesures SIF sont devenues un outil important dans la détection du stress des plantes au cours de la dernière décennie. Les plantes absorbent la lumière du soleil pour la photosynthèse et l’excès d’énergie est libéré sous forme de chaleur et d’une faible lueur appelée fluorescence, invisible à l’œil humain. Les chercheurs ont utilisé le SIF pour étudier les processus photosynthétiques et évaluer les effets de facteurs tels que le dioxyde de carbone (CO2) et la température sur les plantes.

Dans cette étude, l’équipe a utilisé le SIF pour mesurer l’impact de niveaux élevés d’ozone sur les plants de soja. L'ozone est un polluant atmosphérique nocif qui représente un coût important pour les agriculteurs. Les chercheurs ont mené l’expérience dans l’installation SoyFACE, ce qui leur permet d’étudier les effets de la pollution par l’ozone sur le terrain. Des systèmes spectroscopiques portables ont été utilisés pour mesurer les niveaux de SIF dans les parcelles témoins et dans les parcelles présentant un taux d'ozone élevé.

Les résultats ont montré que l’augmentation des niveaux d’ozone entraînait une diminution du SIF, indiquant un stress pour les plantes. Les chercheurs ont également mesuré d’autres aspects de la photosynthèse, tels que le transport d’électrons et l’échange feuille-gaz, parallèlement au SIF. La diminution du SIF a confirmé qu'il constitue un indicateur fiable du stress.

L'un des avantages du SIF est son évolutivité. Les chercheurs explorent actuellement l’utilisation du SIF à plus grande échelle, dans le but de suivre la photosynthèse dans des régions du monde à l’aide de satellites. Comprendre la relation mécanistique entre SIF et photosynthèse est essentiel pour utiliser cette méthode à l’échelle régionale ou mondiale.

En utilisant SIF pour surveiller la photosynthèse et la croissance des plantes, les agriculteurs peuvent estimer le rendement des cultures et prendre des décisions éclairées concernant les pratiques agricoles. Cette recherche contribue à notre compréhension de la manière dont les polluants atmosphériques affectent les cultures et fournit des informations précieuses pour une production alimentaire durable.

