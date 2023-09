L'ajout d'une application de santé mobile aux appareils portables donne des résultats mitigés pour les niveaux d'activité physique, selon une étude

Un rapport récent dirigé par Michigan Medicine a révélé que l’ajout d’une application mobile de santé aux appareils portables, tels que les montres intelligentes, produit des résultats mitigés lorsqu’il s’agit d’améliorer les niveaux d’activité physique. L'étude, connue sous le nom de Virtual AppLication-supported Environment To Increase Exercise Study (VALENTINE), a comparé les niveaux d'activité physique des patients inscrits en réadaptation cardiaque qui ont reçu une intervention de santé mobile à ceux qui n'en ont pas reçu.

L'essai a impliqué plus de 200 participants, dont la moitié ont reçu une intervention de santé mobile consistant en une application permettant le suivi de l'activité et la définition d'objectifs, ainsi que des messages texte personnalisés pour promouvoir l'activité physique. Les messages texte ont été conçus pour être très adaptés à l'environnement de chaque participant et ont pris en compte des facteurs tels que la météo, l'heure et le jour de la semaine.

Les résultats, publiés dans la revue npj Digital Medicine, ont montré qu’il n’y avait pas d’augmentation significative des niveaux d’activité physique chez les patients bénéficiant de l’intervention de santé mobile sur tous les types de montres intelligentes. Cependant, il y a eu une augmentation notable de la distance de marche au-delà de six minutes, une mesure de la capacité fonctionnelle, pour les utilisateurs de Fitbit à trois mois, bien que cette augmentation ne se soit pas maintenue à six mois. Il n’y a eu aucun changement significatif dans la distance de marche de six minutes pour les utilisateurs d’Apple Watch à six mois.

L'étude suggère que l'intervention n'a pas eu d'impact à long terme sur les niveaux d'activité physique qui se sont maintenus au fil du temps, mais qu'elle peut avoir des effets intermédiaires ou spécifiques à l'appareil. Les résultats indiquent également qu'une analyse plus approfondie est nécessaire pour déterminer quels types de messages texte adaptés sont les plus efficaces pour différents groupes de patients. Ces informations seront utilisées pour concevoir de futures interventions de santé numérique qui fourniront aux participants les messages texte les plus efficaces.

En conclusion, cette étude constitue une étape importante dans la compréhension de la meilleure façon d'utiliser les interventions de santé mobile au profit des patients et d'améliorer les niveaux d'activité physique. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour optimiser l’utilisation de ces technologies et parvenir à des changements de comportement durables.

Source : Michigan Medicine – Université du Michigan

Référence de la revue : Golbus, JR, et al. (2023). Un essai randomisé d'une intervention de santé mobile pour augmenter la réadaptation cardiaque. npj Médecine numérique. est ce que je.org/10.1038/s41746-023-00921-9.