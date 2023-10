Une étude révèle que l'affiliation religieuse n'a pas d'impact sur l'utilisation de la pornographie en ligne en Allemagne

Une étude récente publiée dans les Archives of Sexual Behaviour a exploré la relation entre l'appartenance religieuse et l'utilisation de la pornographie en ligne en Allemagne. Les chercheurs ont utilisé les données d’un panel de suivi Web combinées à des données d’enquête pour mieux comprendre les comportements en ligne de différents groupes religieux.

Contrairement aux études précédentes qui suggéraient une forte corrélation entre la religiosité et l'utilisation de la pornographie, les résultats indiquent que les catholiques allemands, les protestants et les personnes non affiliées à une religion sont tout aussi susceptibles d'utiliser la pornographie en ligne. En revanche, les membres de religions minoritaires, comme les musulmans ou les chrétiens orthodoxes, sont moins susceptibles de se livrer à la pornographie en ligne.

L’étude a également révélé des résultats contrastés par rapport aux recherches menées dans d’autres pays. En Allemagne, le fait d’être protestant ou catholique ne réduit pas de manière significative la probabilité d’utilisation de pornographie en ligne, contrairement à des pays comme les États-Unis. Les chercheurs pensent que cette différence pourrait être attribuée aux attitudes comparativement plus libérales des chrétiens allemands.

L’une des limites des recherches antérieures sur ce sujet est qu’elles s’appuyaient largement sur les auto-évaluations au moyen d’enquêtes, qui peuvent être sujettes à des biais et à des inexactitudes. L'utilisation des données d'un panel de suivi Web fournit une mesure plus objective et plus précise des comportements en ligne des individus, y compris l'utilisation de la pornographie.

Les chercheurs suggèrent que les résultats de cette étude remettent en question les hypothèses précédentes et soulignent l'importance d'utiliser des méthodes alternatives, telles que le suivi sur le Web, pour étudier des sujets sensibles comme la pornographie en ligne. En s'appuyant sur les données de suivi Web, les chercheurs peuvent contourner les limites associées aux données autodéclarées, garantissant ainsi une compréhension plus complète des activités réelles en ligne des personnes.

Dans l'ensemble, cette étude contribue à notre compréhension de la relation entre l'appartenance religieuse et l'utilisation de la pornographie en ligne en Allemagne. Il souligne la nécessité de mener des recherches nuancées prenant en compte les différences culturelles et religieuses lors de l’examen de ces comportements.

Source : GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

