Une nouvelle étude révèle des avantages potentiels plus larges de la revaccination par le BCG

Une étude récente menée par des immunologistes du St John's Research Institute (SJRI) a mis en lumière les avantages potentiels plus larges de la revaccination du Bacille Calmette-Guérin (BCG) chez les adultes. Le BCG est un vaccin vivant atténué utilisé pour lutter contre la tuberculose (TB), en particulier dans les pays d'endémie tuberculeuse. L’efficacité du BCG dans la lutte contre la tuberculose diminue avec l’âge, ce qui conduit à explorer la revaccination du BCG chez l’adulte.

L'étude, publiée dans la revue scientifique à comité de lecture iScience, s'est concentrée sur la compréhension des mécanismes immunitaires entraînés induits par le BCG. Les immunologistes ont revacciné des travailleurs de la santé jeunes et en bonne santé avec le BCG et ont observé les réponses de leurs cellules immunitaires à divers signaux pathogènes au fil du temps. Les résultats ont révélé que après la revaccination, les cellules immunitaires appelées monocytes répondaient plus efficacement et plus robustement aux défis bactériens, fongiques et viraux par rapport aux cellules des mêmes sujets mesurées avant la revaccination.

Il est intéressant de noter que cette réponse immunitaire renforcée n’a pas été observée chez les individus n’ayant pas reçu de revaccination par le BCG. Au-delà du phénomène de renforcement de l’immunité, l’étude a montré que la revaccination par le BCG pouvait programmer les globules blancs en circulation pour qu’ils présentent une réponse immunitaire contrôlée et équilibrée, notamment en termes d’expression de facteurs immunitaires qui régulent l’inflammation.

Selon le professeur Annapurna Vyakarnam, qui a dirigé l'étude, cette recherche souligne un deuxième avantage potentiel de la vaccination par le BCG en favorisant une réponse immunitaire contrôlée de manière homéostatique. La théorie suggère que le BCG recâble une cellule immunitaire importante appelée monocytes au niveau épigénétique, lui permettant de répondre rapidement non seulement à Mycobacterium tuberculosis mais également à d'autres organismes infectieux. Ce nouveau paradigme, connu sous le nom d’« immunité innée entraînée », a des implications au-delà de la lutte contre la tuberculose.

Les scientifiques qui dirigent ce programme estiment que la capacité du BCG à recâbler le système immunitaire et à favoriser une réponse immunitaire équilibrée est scientifiquement fascinante et potentiellement importante. Une immunité bien adaptée est essentielle pour atténuer les conséquences à long terme d’une réponse immunitaire exagérée. Les chercheurs espèrent qu’un financement supplémentaire permettra de découvrir l’impact mécaniste plus large de la revaccination par le BCG sur l’infection et l’immunité, en particulier chez les populations vulnérables telles que les jeunes, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que le BCG ?

R : BCG signifie Bacille Calmette-Guérin, qui est un vaccin vivant atténué utilisé pour lutter contre la tuberculose (TB).

Q : Quelles ont été les conclusions de l’étude ?

R : L'étude a révélé que la revaccination par le BCG améliorait la réactivité des cellules immunitaires appelées monocytes aux attaques bactériennes, fongiques et virales, par rapport aux cellules d'individus qui n'avaient pas été revaccinés.

Q : Qu’est-ce que l’immunité innée entraînée ?

R : L’immunité innée entraînée fait référence au concept selon lequel le BCG recâble les cellules immunitaires, en particulier les monocytes, pour répondre rapidement non seulement à Mycobacterium tuberculosis, mais également à d’autres organismes infectieux.

Q : Pourquoi cette recherche est-elle importante ?

R : Cette recherche suggère que la revaccination par le BCG pourrait avoir des bénéfices plus larges au-delà du contrôle de la tuberculose, favorisant potentiellement une réponse immunitaire contrôlée et équilibrée. Comprendre ces mécanismes peut avoir des implications sur l’infection et l’immunité dans différentes populations.

Source : L'Hindou.