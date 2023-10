Résultats alarmants : 40 % des plates-formes de glace de l'Antarctique ont réduit leur volume en 25 ans

By

Une étude récente, utilisant principalement les informations des missions satellites CryoSat et Copernicus Sentinel-1 de l'ESA, a révélé des nouvelles inquiétantes sur l'état des plates-formes de glace de l'Antarctique. La recherche indique que 40 % de ces étagères flottantes ont considérablement diminué en volume au cours des 25 dernières années. Même si cela met en évidence l’impact croissant du changement climatique sur le continent le plus au sud, l’état de détérioration des glaces est complexe.

L'étude, financée par le programme Earth Observation Science for Society de l'ESA et publiée dans la revue Science Advances, a utilisé 100,000 XNUMX images radar satellite pour mener une évaluation complète de la santé des plates-formes de glace de l'Antarctique. Ces vastes extensions flottantes de la calotte glaciaire du continent sont essentielles à la stabilisation des glaciers de la région en agissant comme supports et en ralentissant l'écoulement des glaces dans l'océan.

L'équipe de recherche, dirigée par des scientifiques de l'Université de Leeds, a découvert que 71 des 162 plates-formes de glace entourant l'Antarctique ont diminué de volume, entraînant le rejet d'environ 67 XNUMX milliards de tonnes d'eau de fonte dans l'océan. De plus, l’afflux d’eau douce dans l’océan peut avoir des implications sur les modèles de circulation océanique.

En outre, l’équipe a constaté que presque toutes les plates-formes de glace du côté ouest de l’Antarctique ont subi une perte de glace, tandis que la majorité du côté est est restée intacte ou a même augmenté en masse. Les variations dans la détérioration des plateformes de glace sont attribuées à la température des océans et aux courants dans les zones environnantes.

Benjamin Davison, chercheur à l'Université de Leeds, a expliqué : « Il existe un tableau mitigé de la détérioration des plates-formes de glace, et cela est lié à la température de l'océan et aux courants océaniques autour de l'Antarctique. »

L'étude a identifié la plate-forme de glace de Getz comme l'une des régions les plus durement touchées, perdant 1.9 billion de tonnes de glace au cours de la période d'étude de 25 ans. Seulement 5 % de cette perte résulte du vêlage, processus par lequel de gros morceaux de glace se détachent du plateau et tombent dans l’océan. La majeure partie de la perte de glace était due à la fonte à la base de la banquise.

De même, la plate-forme de glace de Pine Island a connu une perte de 1.3 billion de tonnes de glace. Environ un tiers de cette perte, soit 450 milliards de tonnes, est due à la mise bas, tandis que le reste est dû à la fonte sous la banquise.

Ces résultats soulignent le besoin urgent de lutter contre le changement climatique et son impact sur les plates-formes de glace de l'Antarctique. Des études plus approfondies seront essentielles pour suivre les changements en cours et les conséquences potentielles pour la planète.

Sources:

– Université de Leeds : www.leeds.ac.uk

– ESA : www.esa.int