Propriétés mécaniques des nanorubans MoS2 monocouches explorées avec une nouvelle méthode de mesure

Des scientifiques du Japon et de Chine ont mené une étude sur les propriétés mécaniques des nanorubans monocouches de bisulfure de molybdène (MoS2) dotés de bords en fauteuil. L'équipe a utilisé la microscopie électronique à transmission in situ pour étudier le module d'Young des nanorubans en fonction de leur largeur.

Les chercheurs ont découvert que le module d'Young des nanorubans variait inversement avec leur largeur, avec une rigidité de liaison plus élevée observée pour les bords du fauteuil. Leurs découvertes, publiées dans la revue Advanced Science, contribuent à une meilleure compréhension de la réponse mécanique des nanorubans, cruciale pour leur application dans les dispositifs électroniques, les capteurs et les catalyseurs.

Traditionnellement, les cristaux de quartz sont utilisés comme résonateurs mécaniques dans la technologie des capteurs. Cependant, les nanomatériaux avancés tels que les nanorubans MoS2 monocouches suscitent un intérêt croissant en raison de leur potentiel en tant que résonateurs minces. Comprendre les propriétés physiques et chimiques des bords des nanorubans est essentiel à leur mise en œuvre pratique dans ces dispositifs.

Pour mesurer les propriétés mécaniques des nanorubans, les chercheurs ont développé une nouvelle méthode de mesure micromécanique intégrant un résonateur d'extension de longueur (LER) à base de quartz dans un support de microscopie électronique à transmission (TEM) in situ. Cette méthode a permis des mesures de haute précision en estimant la constante de ressort équivalente des nanorubans en fonction des changements dans la fréquence de résonance du LER.

En décollant la couche la plus externe d’un multicouche MoS2 à l’aide d’une pointe en tungstène, les chercheurs ont obtenu un nanoruban MoS2 monocouche avec une structure de bord en fauteuil. Ils ont déterminé la largeur et la longueur du nanoruban à partir d'images TEM et ont utilisé le décalage de fréquence du LER pour calculer le module de Young.

L'étude a révélé que le module d'Young des nanorubans variait en fonction de leur largeur. Pour les rubans plus larges, le module est resté constant, tandis que pour les rubans plus étroits de moins de 3 nm de largeur, il a augmenté à mesure que la largeur diminuait. Les chercheurs ont attribué cela à une rigidité de liaison plus élevée sur les bords qu’à l’intérieur.

Les calculs de la théorie fonctionnelle de la densité ont étayé leurs observations, indiquant que la structure des bords en fauteuil des nanorubans entraînait une résistance accrue des bords en raison du flambage des atomes de Mo et du transfert d'électrons vers les atomes de S.

Comprendre les propriétés mécaniques des nanorubans MoS2 a des implications importantes pour la conception de résonateurs mécaniques ultra-minces à l’échelle nanométrique. Ces découvertes pourraient ouvrir la voie au développement de nanocapteurs intégrés aux appareils du quotidien, tels que les smartphones et les montres, permettant une surveillance en temps réel de l'environnement et fournissant des valeurs numériques pour le sens du goût et de l'odorat.

