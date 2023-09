Comment les températures plus chaudes affectent les écosystèmes : un examen plus approfondi de la décomposition

Le réchauffement des températures associé au changement climatique devrait avoir des effets significatifs sur les écosystèmes naturels. Si certains changements, comme les changements dans les aires de répartition des animaux, peuvent être relativement simples, d’autres seront plus complexes et de grande envergure. En particulier, la décomposition des déchets végétaux joue un rôle crucial dans le cycle des nutriments et le stockage du carbone dans les écosystèmes. Il est donc essentiel de comprendre comment les taux de décomposition sont affectés par le réchauffement des températures et d’autres facteurs.

Des recherches récentes menées par des écologistes du Holden Arboretum mettent en lumière les interactions entre les plantes, les microbes et le réchauffement des températures qui modifient les taux de décomposition dans un écosystème naturel. L'étude, publiée dans la revue Functional Ecology, s'appuie sur des travaux antérieurs portant sur les effets du réchauffement expérimental sur une prairie. Cette recherche a montré que des températures plus élevées accéléraient la décomposition en déplaçant la communauté microbienne, mais la décéléraient en affectant la communauté végétale.

Afin d’étudier plus en détail ces interactions, l’équipe a mené des expériences en laboratoire où elle a examiné comment les taux de décomposition sont affectés lorsque les plantes, les microbes et le réchauffement des températures interagissent. Ils ont découvert que les communautés microbiennes et végétales du sol interagissaient de manière importante. Par exemple, la présence d’espèces de graminées à décomposition plus lente a diminué la décomposition, mais cet effet n’a été observé que lorsque certains microbes étaient présents dans le sol. Il est intéressant de noter que lorsque les microbes du sol ont été exposés au réchauffement, la présence d’une plus grande quantité d’herbe à décomposition plus lente n’a pas ralenti la décomposition. Cela suggère que la communauté microbienne subit des changements sous l’effet du réchauffement, ce qui la rend mieux équipée pour faire face à l’abondance accrue de certaines espèces végétales.

Ces résultats mettent en évidence la complexité des interactions entre le réchauffement, les communautés végétales et les communautés microbiennes pour déterminer les taux de décomposition. Ils soulignent la nécessité de prendre en compte plusieurs processus simultanés afin de comprendre les conséquences du changement climatique sur les écosystèmes. En élucidant les façons complexes dont le réchauffement affecte différents éléments de l’environnement et la manière dont ces changements interagissent les uns avec les autres, les chercheurs peuvent mieux comprendre les impacts du changement climatique sur le monde. Ces connaissances sont cruciales pour développer des stratégies efficaces visant à atténuer et à s’adapter aux effets du réchauffement des températures sur les écosystèmes.

La source:

– Emma Dawson‐Glass et al, Les changements fonctionnels induits par le réchauffement dans la communauté des décomposeurs interagissent avec les changements de composition de la communauté végétale pour avoir un impact sur la décomposition de la litière, Functional Ecology (2023). DOI : 10.1111/1365-2435.14404