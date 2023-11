L'impact sans précédent de l'éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai sur la stratosphère

L'éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, le 15 janvier 2022, a eu des conséquences considérables, au-delà des destructions immédiates causées par les tsunamis dans plusieurs pays. Une étude récente menée par la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) et l'Université du Maryland révèle que l'éruption a considérablement modifié la chimie et la dynamique de la stratosphère, entraînant des pertes record dans la couche d'ozone à travers le monde. l'hémisphère sud.

L’éruption a injecté une quantité extraordinaire de vapeur d’eau – environ 300 milliards de livres – dans la stratosphère généralement sèche. Cette introduction soudaine de vapeur d’eau a placé la stratosphère en territoire inexploré, car aucune éruption volcanique antérieure dans l’histoire des satellites n’a libéré un volume aussi massif de vapeur d’eau dans l’atmosphère.

L’injection de vapeur d’eau et de dioxyde de soufre émis par le volcan a déclenché une chaîne d’événements dans la chimie atmosphérique. Le dioxyde de soufre a produit des aérosols de sulfate, ce qui a facilité le développement de nouvelles réactions chimiques. Ces réactions chimiques, associées à la présence de vapeur d’eau, ont entraîné des changements généralisés dans les concentrations de gaz et de composés, dont l’ozone.

L'impact sur la couche d'ozone a été le plus prononcé neuf mois après l'éruption, l'appauvrissement de la couche d'ozone ayant atteint des niveaux sans précédent en octobre. Les changements de température, de circulation et de concentrations de divers composés ont eu des effets considérables sur la stratosphère, faisant de cette éruption la plus grande explosion jamais enregistrée dans l'atmosphère.

À l’avenir, les chercheurs prévoient de continuer à surveiller l’impact du volcan tout au long de 2023 et au-delà. Les niveaux élevés de vapeur d’eau devraient persister dans la stratosphère pendant plusieurs années, amplifiant potentiellement les pertes d’ozone dans l’Antarctique à mesure que la vapeur se déplace des tropiques vers le pôle de l’hémisphère sud.

Cette recherche révolutionnaire met en lumière les conséquences considérables des éruptions volcaniques et souligne la nécessité d’une surveillance et d’une compréhension continues de leur impact sur notre atmosphère et notre climat. En étudiant ces événements, les scientifiques peuvent mieux anticiper et atténuer leurs effets, préservant ainsi l’équilibre délicat de notre environnement.

QFP

Q : Qu’est-ce que la stratosphère ?

La stratosphère est une couche de l'atmosphère terrestre située à environ 8 à 30 milles au-dessus de la surface. C’est là que réside la couche protectrice d’ozone.

Q : Quel a été l'impact de l'éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai sur la stratosphère ?

L’éruption a injecté une énorme quantité de vapeur d’eau dans la stratosphère, provoquant des changements importants dans sa dynamique et sa chimie. Ces changements ont entraîné des pertes sans précédent dans la couche d’ozone dans l’hémisphère sud.

Q : Que sont les aérosols sulfatés ?

Les aérosols sulfatés sont de minuscules particules composées de composés sulfatés. Ils jouent un rôle crucial dans la chimie atmosphérique et peuvent affecter le climat et la qualité de l’air.

Q : Combien de temps les niveaux élevés de vapeur d’eau dans la stratosphère persisteront-ils ?

La vapeur d’eau devrait rester élevée dans la stratosphère pendant plusieurs années, amplifiant potentiellement les pertes d’ozone dans l’Antarctique à mesure qu’elle se déplace vers le pôle de l’hémisphère sud.

Q : Pourquoi est-il important de comprendre l’impact des éruptions volcaniques sur l’atmosphère ?

L’étude de l’impact des éruptions volcaniques sur l’atmosphère aide les scientifiques à mieux anticiper et atténuer les effets de ces événements. Cela contribue également à notre compréhension du changement climatique, de la qualité de l’air et de l’équilibre délicat de notre environnement.