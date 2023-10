Nouveaux aperçus sur la validation de l'ensemble de données sur l'épaisseur optique des aérosols MERRA-2 en Chine

Des scientifiques de l'Institut de recherche sur l'information aérospatiale (AIR) de l'Académie chinoise des sciences ont récemment publié une étude dans Atmosphere, qui met en lumière la validation de l'ensemble de données MERRA-2 sur l'épaisseur optique des aérosols (AOT) en Chine. Cet ensemble de données, connu sous le nom d’analyse rétrospective de l’ère moderne pour la recherche et les applications version 2, est crucial pour les études climatiques, la modélisation atmosphérique, la surveillance de la qualité de l’air et la recherche environnementale.

L'un des défis rencontrés lors de la validation de l'ensemble de données MERRA-2 AOT en Chine est la répartition inégale et clairsemée du réseau robotique aérosol (AERONET) dans la région. Pour surmonter ce problème, les scientifiques ont créé le réseau national de validation des produits d’aérosols par satellite pour les infrastructures spatiales civiles (SIAVNET). Ce réseau vise à améliorer le processus de validation et à fournir des informations plus précises sur les performances de l'ensemble de données.

Les résultats de validation de SIAVNET ont révélé des résultats intéressants sur l'exactitude de l'ensemble de données MERRA-2 AOT dans diverses conditions. L'ensemble de données montre une précision plus élevée lorsque l'AOT est inférieur à 1.0, avec une pente de 0.712 et une valeur R au carré de 0.584. Cependant, le pourcentage de paires de données répondant aux exigences minimales du Système mondial d'observation du climat (GCOS) est inférieur à 60 %, ce qui indique la nécessité d'améliorations supplémentaires.

En outre, l'étude souligne que la qualité de la simulation AOT de MERRA-2 varie en fonction de l'altitude et de la saison en Chine. La qualité de la simulation est inférieure à des altitudes plus élevées qu’à des altitudes plus basses. De plus, la qualité de la simulation dépend de la saison, les performances les plus faibles étant observées au printemps. Cependant, la qualité s'améliore progressivement au cours des saisons suivantes, la qualité la plus élevée étant observée en hiver. La présence d'aérosols de poussière au printemps peut contribuer à la moindre qualité de simulation.

Les efforts de validation facilités par SIAVNET sont cruciaux pour garantir la fiabilité de l’ensemble de données MERRA-2 AOT en Chine. Ces résultats permettent aux scientifiques de mieux comprendre les limites de l'ensemble de données, en particulier dans les régions présentant des charges d'aérosols et des altitudes différentes, ainsi que des variations saisonnières. Des études climatiques précises, une modélisation atmosphérique, une surveillance de la qualité de l'air et des recherches environnementales peuvent être réalisées grâce à une meilleure compréhension des performances de l'ensemble de données dans la région.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que l'ensemble de données MERRA-2 sur l'épaisseur optique des aérosols (AOT) ?

R : L'ensemble de données MERRA-2 AOT est une ressource précieuse pour les études climatiques, la modélisation atmosphérique, la surveillance de la qualité de l'air et la recherche environnementale. Il combine les informations provenant de plusieurs instruments satellitaires et modèles numériques, fournissant ainsi des informations précieuses aux scientifiques.

Q : Qu’est-ce que SIAVNET ?

R : SIAVNET signifie National Civil Space Infrastructure Satellite Aerosol Product Validation Network. Il s'agit d'une initiative établie pour améliorer la validation de l'ensemble de données MERRA-2 AOT en Chine en relevant le défi de la répartition inégale et clairsemée des réseaux de surveillance des aérosols dans la région.

Q : Quelles sont les conclusions de l’étude ?

R : L'étude révèle que la précision de l'ensemble de données MERRA-2 AOT dépend de la charge d'aérosols dans l'atmosphère. Il met également en évidence les variations des performances de l'ensemble de données en fonction de l'altitude et de la saison, avec une qualité de simulation inférieure observée à des altitudes plus élevées et au printemps.

Q : Pourquoi ces résultats sont-ils importants ?

R : Ces résultats fournissent des informations précieuses sur les limites de l’ensemble de données MERRA-2 AOT en Chine. En comprenant les performances de l'ensemble de données dans différentes conditions, les scientifiques peuvent garantir des études climatiques, une modélisation atmosphérique, une surveillance de la qualité de l'air et des recherches environnementales plus précises dans la région.