Utiliser le Deep Learning pour comprendre les événements extrêmes

Une étude récente menée par des chercheurs du Collège d'ingénierie et d'informatique de la Florida Atlantic University a exploré l'utilisation de techniques d'apprentissage profond pour mieux comprendre et expliquer les événements extrêmes de la dynamique des fluides. Les événements extrêmes tels que les inondations, les fortes averses et les tornades peuvent avoir un impact significatif sur les problèmes scientifiques et les situations pratiques, ce qui rend crucial la découverte de leurs causes sous-jacentes.

Les flux turbulents, caractérisés par des schémas irréguliers et imprévisibles, constituent la base des événements extrêmes. Ces flux présentent un large éventail de comportements et se sont révélés difficiles à comprendre à l’aide d’équations traditionnelles. Pour surmonter cette difficulté, l’équipe de recherche a utilisé une technique d’apprentissage profond par vision par ordinateur et l’a adaptée pour l’analyse non linéaire d’événements extrêmes dans des écoulements turbulents délimités par des parois.

L’équipe a utilisé une architecture de réseau neuronal appelée Convolutional Neural Network (CNN) pour estimer l’intensité relative des structures d’éjection dans les simulations d’écoulement turbulent. Le CNN a été formé sans connaissance préalable de la dynamique des flux sous-jacents. Les chercheurs ont découvert que leur CNN modifié, associé à une technique multicouche appelée GradCAM, était efficace pour identifier et expliquer les sources des événements extrêmes.

Les résultats de l'étude démontrent le potentiel de l'apprentissage profond dans l'analyse des corrélations non linéaires et l'identification des caractéristiques spatiales saillantes dans les données d'écoulement turbulent. En comprenant et en contrôlant les écoulements turbulents, diverses applications pratiques peuvent être réalisées, telles que la réduction de la traînée sur les navires et l'augmentation de l'efficacité des infrastructures de services publics.

Les résultats de cette étude contribuent à une compréhension plus large des écoulements turbulents délimités par des parois à l'aide de techniques d'apprentissage profond. Le cadre CNN-GradCAM modifié est applicable à d'autres domaines scientifiques, où l'identification de la dynamique spatiale régissant les phénomènes critiques est un défi. Dans l’ensemble, cette recherche ouvre de nouvelles voies pour étudier et prédire les événements extrêmes à l’aide d’approches basées sur les données.

