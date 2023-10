Des scientifiques découvrent les rayons gamma de la plus haute intensité provenant de Pulsar

Des scientifiques ont fait une découverte remarquable en utilisant l'observatoire HESS en Namibie. Ils ont détecté les rayons gamma de la plus haute intensité jamais enregistrés sur une étoile morte appelée pulsar. Ces rayons gamma ont un niveau d’énergie de 20 téraélectronvolts, soit environ 10 XNUMX milliards de fois supérieur à celui de la lumière visible.

Les pulsars sont des restes d'étoiles qui ont explosé en supernova. Ils sont incroyablement denses, avec une masse de plus de cinq milliards de tonnes regroupées dans un espace de la taille d’une cuillère à café. Les pulsars émettent des faisceaux de rayonnement électromagnétique qui tournent comme des phares cosmiques. Ces faisceaux produisent des éclairs de rayonnement à intervalles réguliers lorsqu’ils traversent notre système solaire.

Le pulsar Vela, situé dans la constellation Vela, est le pulsar le plus brillant de la bande radio du spectre électromagnétique et la source la plus brillante de rayons gamma cosmiques dans la gamme des gigaélectronvolts (GeV). Cependant, grâce à des observations approfondies avec l'observatoire HESS, les scientifiques ont découvert une nouvelle composante de rayonnement à des énergies encore plus élevées, pouvant atteindre des dizaines de téraélectronvolts (TeV).

Cette découverte remet en question les connaissances antérieures sur les pulsars et soulève des questions sur les mécanismes à l'origine de l'accélération des particules. La compréhension traditionnelle de l'accélération des particules le long des lignes de champ magnétique dans la magnétosphère du pulsar ne peut pas expliquer entièrement ces observations. Les scientifiques proposent que les particules puissent être accélérées grâce à un processus appelé reconnexion magnétique au-delà du cylindre lumineux du pulsar.

La découverte de ces rayons gamma à haute énergie ouvre de nouvelles opportunités pour l’étude d’autres pulsars de l’ordre des dizaines de téraélectronvolts. Il donne un aperçu des processus d’accélération extrêmes dans les objets astrophysiques hautement magnétisés.

Cette recherche révolutionnaire met en lumière la nature des pulsars et approfondit notre compréhension des phénomènes les plus énergétiques de l’univers.

Sources:

– Astronomie naturelle

– Centre astronomique Nicolas Copernic (CAMK PAN)

– Université du Nord-Ouest en Afrique du Sud

– Laboratoire Astroparticules & Cosmologie (APC)

– Service de nouvelles ANI