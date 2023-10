Des rayons gamma de la plus haute intensité découverts à partir d'une étoile morte

Les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire en astronomie gamma. Grâce à l'observatoire HESS en Namibie, ils ont détecté les rayons gamma de la plus haute intensité jamais observés à partir d'une étoile morte connue sous le nom de pulsar. L’énergie de ces rayons gamma a été mesurée à 20 téraélectronvolts, soit environ 10 XNUMX milliards de fois celle de la lumière visible.

Les pulsars sont les restes d’étoiles qui ont explosé en supernova. Ces explosions laissent derrière elles une étoile morte d’un diamètre de seulement 20 km, tournant rapidement et possédant un puissant champ magnétique. Les pulsars émettent des faisceaux de rayonnement électromagnétique qui tournent comme des phares cosmiques. Lorsque ces faisceaux traversent notre système solaire, nous observons régulièrement des éclairs de rayonnement.

On pense que la source de ce rayonnement est constituée d'électrons rapides qui sont produits et accélérés dans la magnétosphère du pulsar lorsqu'ils se déplacent vers le bord extérieur de l'étoile. La magnétosphère est constituée de plasma et de champs électromagnétiques qui entourent le pulsar et tournent avec lui. Au fur et à mesure que les électrons se déplacent vers l’extérieur, ils gagnent de l’énergie et la libèrent sous la forme de faisceaux de rayonnement observés.

Le pulsar Vela, situé dans la constellation Vela, est le pulsar le plus brillant de la bande radio du spectre électromagnétique. Il tourne environ onze fois par seconde et émet des rayons gamma de l'ordre du gigaélectronvolt (GeV). Cependant, le rayonnement s'arrête brusquement au-dessus de quelques GeV, ce qui indique que les électrons atteignent les limites extérieures de la magnétosphère du pulsar et s'en échappent.

Dans une étude récente menée avec des observations approfondies à l'aide de HESS, les scientifiques ont découvert une nouvelle composante de rayonnement à des énergies encore plus élevées, atteignant jusqu'à des dizaines de téraélectronvolts (TeV). Cette composante est observée aux mêmes intervalles que la gamme GeV, ce qui suggère un lien entre les deux. La détection de ces rayons gamma de très haute énergie remet en question les théories actuelles sur l’accélération des particules au sein des pulsars.

L’explication traditionnelle, selon laquelle les particules sont accélérées le long des lignes de champ magnétique à l’intérieur ou juste à l’extérieur de la magnétosphère, est insuffisante pour expliquer ces observations. Les chercheurs proposent que l’accélération puisse se produire par un processus appelé reconnexion magnétique au-delà du cylindre de lumière. Cependant, ce scénario se heurte également à des difficultés pour expliquer comment un rayonnement aussi extrême est produit.

Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités pour la détection d'autres pulsars dans la gamme des dizaines de téraélectronvolts, en utilisant les télescopes à rayons gamma actuels et futurs, plus sensibles. Cela offre l’opportunité d’améliorer notre compréhension des processus d’accélération extrêmes dans les objets astrophysiques hautement magnétisés.

Définitions:

– Rayons Gamma : Rayonnement électromagnétique de haute énergie.

– Pulsar : Une étoile à neutrons en rotation hautement magnétisée.

– Supernova : explosion d’une étoile, entraînant une explosion de rayonnement et la formation d’un pulsar.

– Téravolt : unité d’énergie égale à un billion d’électronvolts.

– Spectre électromagnétique : La gamme de toutes les fréquences possibles du rayonnement électromagnétique.

– Magnétosphère : Région entourant un objet céleste où son champ magnétique domine les interactions avec les particules chargées.

