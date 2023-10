Le rôle du MOF dans le maintien de l'intégrité et de la fonction des mitochondries

By

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Institut Max Planck d'immunobiologie et d'épigénétique, en collaboration avec des scientifiques des universités de Fribourg et de Bonn, a découvert l'impact critique de l'histone acétyltransférase MOF sur la physiologie et la fonction cellulaires en dehors du noyau. Les résultats, publiés dans la revue Nature Metabolism, révèlent le rôle important du MOF dans le maintien de l'intégrité mitochondriale grâce à un processus appelé acétylation des protéines.

Les mitochondries, souvent appelées les « centrales électriques » de la cellule, jouent un rôle crucial dans la production d’énergie cellulaire et dans divers processus physiologiques. Le contrôle complexe du métabolisme cellulaire repose sur l’interaction coordonnée entre le noyau et les mitochondries. Alors que les mitochondries produisent des métabolites essentiels nécessaires aux besoins énergétiques des cellules, la majorité de leurs enzymes métaboliques sont codées par le génome nucléaire, ce qui rend le fonctionnement de ces organites hautement interdépendants.

MOF agit comme un pont moléculaire entre l’épigénétique et le métabolisme. C'est une enzyme et un régulateur épigénétique classique qui acétyle les protéines histones, favorisant ainsi l'activation transcriptionnelle dans le noyau. Dans des études précédentes, MOF et ses partenaires protéiques avaient été détectés dans les mitochondries, mais leur impact précis sur la fonction mitochondriale restait inconnu.

L'étude récente démontre que MOF joue un rôle central dans la régulation de la physiologie et de la fonction mitochondriales. La perte de MOF et de ses membres complexes associés entraîne une cascade de défauts mitochondriaux, notamment une fragmentation, une densité réduite des crêtes et une phosphorylation oxydative altérée. Les chercheurs ont identifié un ensemble unique de protéines mitochondriales dont l'état d'acétylation change lorsque le MOF est perdu. L’une de ces protéines, COX17, s’est avérée être une cible importante de l’acétylation médiée par MOF. L'acétylation de la COX17 stimule sa fonction, soulignant l'importance de l'acétylation des protéines dans la régulation de la phosphorylation oxydative.

Les implications de cette découverte sont vastes, car cette nouvelle perspective remet en question la pensée conventionnelle sur le rôle des facteurs épigénétiques dans la fonction cellulaire. L'équilibre de l'acétylation des protéines dans les mitochondries peut être un facteur critique dans la protection des cellules contre une catastrophe métabolique. En outre, l’étude met en lumière les voies moléculaires à l’origine des pathologies liées aux troubles du développement, offrant ainsi des interventions thérapeutiques potentielles à l’avenir.

Les chercheurs ont étendu leurs découvertes des souris aux patients humains présentant des mutations du gène MOF, qui présentent des défauts mitochondriaux et des anomalies de développement. En inversant partiellement les défauts respiratoires dans les fibroblastes dérivés du patient avec la COX17 mimétique de l'acétylation ou le pool mitochondrial de MOF, des approches thérapeutiques potentielles sont prometteuses.

En conclusion, cette étude met en évidence le rôle crucial du MOF dans le maintien de l’intégrité et de la fonction des mitochondries. Il approfondit notre compréhension de la manière dont les régulateurs épigénétiques tels que MOF affectent le métabolisme cellulaire et fournit de nouvelles informations sur la relation entre le dysfonctionnement mitochondrial et les troubles du développement.

Sources:

– Institut Max Planck d’immunobiologie et d’épigénétique

– Métabolisme naturel