De nouvelles preuves soutiennent une occupation humaine antérieure en Amérique du Nord

Une étude récente a fourni des preuves supplémentaires à l’appui de la théorie selon laquelle les humains sont apparus pour la première fois en Amérique du Nord beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait auparavant. L'étude s'est concentrée sur les empreintes fossilisées découvertes dans le parc national de White Sands au Nouveau-Mexique, initialement datées d'il y a entre 20,000 23,000 et XNUMX XNUMX ans.

Les estimations d'âge originales ont été obtenues par datation au radiocarbone, mais on craignait que les âges puissent être inexacts en raison de la présence de plantes aquatiques dans la région. Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont utilisé deux nouvelles approches pour dater les empreintes et vérifier les premiers résultats.

Tout d’abord, les chercheurs se sont tournés vers le pollen de conifères, qui peut être daté au radiocarbone sans problème potentiel. Ils ont comparé les âges des échantillons de pollen, prélevés dans les mêmes strates que les graines originales utilisées pour la datation, et ont constaté qu'ils étaient statistiquement les mêmes à chaque fois. Cela a renforcé la confiance dans les estimations d’âge originales.

Deuxièmement, les chercheurs ont utilisé une technique de datation appelée luminescence optiquement stimulée, qui détermine la dernière fois que les grains de quartz ont été exposés à la lumière du soleil. En analysant des échantillons de quartz prélevés dans les couches portant des empreintes, ils ont constaté que l'âge minimum était d'environ 21,500 XNUMX ans, confirmant ainsi les conclusions du radiocarbone.

Les multiples éléments de preuve, y compris la datation originale au radiocarbone, la comparaison des âges du pollen et les résultats de la luminescence optiquement stimulée, ont tous convergé pour soutenir une tranche d'âge de 21,000 23,000 à XNUMX XNUMX ans pour les empreintes. Les chercheurs ont souligné l’importance de cette convergence dans la mesure où elle apporte un soutien solide à l’occupation humaine antérieure de l’Amérique du Nord.

En mettant en lumière cette période ancienne de l’histoire humaine, ces découvertes contribuent à une compréhension plus approfondie des origines et des schémas migratoires des premiers humains. L'étude démontre l'importance de la validation croisée et des multiples sources de données dans la recherche scientifique, en particulier dans les cas où il existe une controverse.

Dans l’ensemble, cette étude renforce considérablement les arguments en faveur d’une présence humaine antérieure en Amérique du Nord et souligne la nécessité d’une exploration et d’une enquête continues sur notre passé ancien.

– Article original : Jeffrey Pigati, Kathleen Springer et al. Des estimations d'âge indépendantes résolvent la controverse sur les anciennes empreintes humaines à White Sands. Science. DOI : 10.1126/science.adh5007