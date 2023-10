Astéroïde 33 Polyhymnia : une entité mystérieuse et ultra-dense

Des chercheurs de l’Université de l’Arizona à Tucson ont fait une découverte déroutante en étudiant l’astéroïde 33 Polyhymnia. Cet astéroïde, du nom de la muse grecque des hymnes sacrés, a suscité l'intérêt des astrophysiciens en raison de son incroyable densité. En fait, 33 polyhymnies sont si denses que les scientifiques émettent l’hypothèse qu’elles pourraient être composées d’éléments qui ne figurent pas dans le tableau périodique.

La possibilité que des astéroïdes aient des compositions inconnues sur Terre est particulièrement importante pour ceux qui sont impliqués dans les projets d'exploitation minière spatiale. Les entreprises intéressées par l’exploitation minière d’astéroïdes pour des métaux précieux comme l’or trouveraient l’existence de tels éléments très intrigante.

Dans une étude publiée dans The European Physical Journal Plus, les chercheurs ont classé 33 Polyhymnia comme un objet compact ultradense (CUDO) et ont découvert qu'il avait une densité mesurée supérieure à celle de tout élément connu sur Terre. Ils spéculent que cet astéroïde pourrait être composé d’éléments super-lourds jusqu’alors non identifiés par les humains.

La densité de ces éléments hypothétiques serait encore plus grande que celle de l’Osmium, qui est actuellement l’élément stable naturel le plus dense connu. Avec un numéro atomique d’environ 164, ces éléments dépasseraient l’Osmium en densité.

L’équipe de l’Université de l’Arizona a exploré les propriétés des éléments dont le numéro atomique est supérieur à celui du tableau périodique. Bien qu’ils aient examiné des éléments comme l’Osmium et d’autres qui ont été produits artificiellement avec des numéros atomiques plus élevés, ils n’ont pas pu en trouver avec des densités de masse pouvant expliquer les observations faites sur 33 Polyhymnie.

Les chercheurs ont proposé que si les éléments superlourds sont suffisamment stables, ils pourraient potentiellement exister au sein des noyaux d’astéroïdes denses comme 33 Polyhymnia. Cela ouvre des possibilités fascinantes pour une exploration et une compréhension plus approfondies de la composition des astéroïdes de notre système solaire.

Les efforts récents de la NASA pour étudier et obtenir des échantillons d'astéroïdes s'alignent sur les découvertes de l'Université de l'Arizona. La récupération réussie du tout premier échantillon d’astéroïde de l’astéroïde Bennu, ainsi que le lancement du vaisseau spatial Psyché pour étudier l’astéroïde métallique Psyché, soulignent l’importance d’étudier ces corps célestes. Ces missions pourraient fournir des informations précieuses sur la formation et la composition des astéroïdes, mettant ainsi en lumière les débuts de l’histoire de notre système solaire.

