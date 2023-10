Supercomplexe du photosystème de diatomées : aperçu du transfert d'énergie et des voies de photoprotection

Les diatomées, un groupe vital d'organismes marins appartenant à la lignée rouge, contribuent de manière significative à la productivité primaire de la Terre, représentant environ 20 % de celle-ci. Contrairement aux algues vertes et aux plantes supérieures, les diatomées possèdent des antennes périphériques uniques appelées protéines de liaison fucoxanthine-chlorophylle a/c (FCP) qui leur permettent de récolter efficacement la lumière bleu-vert sous l'eau. Ces FCP se lient à des pigments spécifiques, notamment la chlorophylle c, la fucoxanthine, la diadinoxanthine et la diatoxanthine, formant des réseaux pigmentaires distinctifs responsables des voies de transfert d'énergie et de photoprotection.

Une étude récente menée par des scientifiques de l’Institut de botanique de l’Académie chinoise des sciences met en lumière la diversité structurelle et les mécanismes sous-jacents au transfert et à la dissipation d’énergie dans les antennes FCP à diatomées. Leurs recherches se sont concentrées sur l’espèce de diatomées Thalassiosira pseudonana et ont dévoilé la structure d’un supercomplexe du photosystème II de diatomées connu sous le nom de PSII-FCPII-Lhcx6_1.

Le supercomplexe PSII-FCPII-Lhcx6_1 a été isolé et purifié à partir des membranes thylakoïdes de chloroplastes de diatomées. Grâce à la microscopie cryoélectronique à particule unique, les chercheurs ont déterminé que le supercomplexe lie à la fois le FCPII monomère et dimère, qui comprend une protéine photoprotectrice de la famille Lhcx6_1. Cette protéine Lhcx6_1 agit comme un pont, transférant indirectement l’énergie de l’antenne périphérique FCPII au noyau PSII. Au sein de la protéine Lhcx6_1, deux voies de transfert d’énergie ont été identifiées : l’une transférant rapidement l’énergie à travers les amas de chlorophylle jusqu’au noyau, et l’autre s’appuyant sur le cycle diadinoxanthine-diatoxanthine pour dissiper l’excès d’énergie.

Fait intéressant, l’étude a révélé que la diatomée T. pseudonana manquait de présence de PsbG, ce qui entraînait l’assemblage de différentes antennes FCP à la périphérie du PSII parmi différentes espèces de diatomées. Les diverses antennes FCP, combinées aux variations des ratios de chlorophylle, de fucoxanthine et de diatoxanthine, jouent probablement un rôle dans la régulation de la récupération de la lumière, du transfert d'énergie et de l'extinction de l'énergie d'excitation, permettant aux diatomées PSII-FCPII de mieux s'adapter aux environnements où les fréquences lumineuses changent rapidement.

Cette recherche révolutionnaire fournit une compréhension complète de la base structurelle et de l’hétérogénéité du supercomplexe diatomée PSII. Il dévoile les mécanismes complexes régissant la récolte, le transfert et l’extinction de l’énergie lumineuse, contribuant ainsi à notre connaissance plus large des processus photosynthétiques marins et de l’importance écologique des diatomées dans les environnements océaniques.

