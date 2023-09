Des scientifiques découvrent comment la salive du ver de cire dégrade le plastique

Une équipe de scientifiques espagnols a découvert que la salive du ver de cire, Galleria mellonella larvae, a la capacité d'oxyder et de dépolymériser le polyéthylène, un type de plastique couramment utilisé dans les emballages et d'autres applications. Les chercheurs ont utilisé la cryomicroscopie électronique pour analyser la salive directement à la source et ont découvert que les sécrétions buccales contenaient quatre protéines, appelées hexamérines, capables de dégrader le polyéthylène. Ils ont également identifié trois complexes macromoléculaires formés par ces protéines et régulant leur activité.

Les chercheurs ont nommé les protéines Demetra, Cibeles, Ceres et Cora en fonction de leurs caractéristiques. Demetra et Cibeles se sont révélés capables d’oxyder et de dégrader le polyéthylène. Les quatre protéines appartiennent à la famille des hexamérines, bien que leur nature catalytique et leurs fonctions exactes soient encore inconnues.

Cette découverte est importante pour la gestion des déchets plastiques car elle donne un aperçu des stratégies potentielles de biodégradation. Comprendre les mécanismes par lesquels ces protéines dégradent le polyéthylène pourrait conduire au développement de méthodes plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement pour l'élimination du plastique.

L'étude met en valeur l'importance d'explorer les fonctionnalités des hexamérines pour les applications biotechnologiques. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour élucider pleinement la structure et la fonction de ces protéines et déterminer comment elles peuvent être exploitées pour une utilisation pratique.

Sources:

– Avancées scientifiques, doi : 10.1126/sciadv.adi6813

Définitions:

– Cryo-microscopie électronique (cryo-EM) : technique utilisée pour déterminer la structure d’échantillons biologiques en les congelant et en les imageant au microscope électronique

– Polyéthylène : un type de plastique couramment utilisé dans les emballages et autres applications

– Hexamérines : famille de protéines présentes chez les insectes et impliquées dans divers processus biologiques

– Sécrétions buccales : sécrétions produites par les glandes salivaires de la bouche

