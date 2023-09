Observez les spectaculaires aurores boréales en Irlande et en Irlande du Nord

By

Les aurores boréales, l'un des spectacles naturels les plus époustouflants au monde, peuvent être observées à divers endroits en Irlande et en Irlande du Nord. Bien qu'il n'y ait aucune garantie d'assister à ce magnifique spectacle de lumière, l'équinoxe du 23 septembre peut offrir de meilleures chances, selon David Moore, rédacteur en chef du magazine Astronomy Ireland. Les conditions du champ magnétique terrestre et l'inclinaison de la planète pendant cette période augmentent la possibilité de voir les aurores.

La côte nord rurale de l'Irlande du Nord est considérée comme l'un des meilleurs endroits pour observer les lumières, car il n'y a pas de lumières de ville au loin et la vue donne sur l'océan Atlantique. Mayo, qui offre également une vue sur l'océan, est un autre bon endroit pour observer les aurores boréales. Cependant, un ciel clair est essentiel pour pouvoir observer depuis n’importe quel endroit du pays.

Le processus des aurores commence par des éruptions solaires sur le soleil, qui libèrent des milliards de tonnes de rayonnement dans l'espace. Ces particules atomiques atteignent l'atmosphère terrestre après environ deux jours et sont attirées vers les pôles Nord et Sud par le champ magnétique terrestre. Lorsqu’ils entrent en collision avec les atomes et les molécules de l’atmosphère, ils génèrent des couleurs vibrantes qui caractérisent les aurores boréales.

L'intensité des lumières dépend de l'activité des particules, avec une forme ovale typique se formant autour du pôle Nord. Dans de rares cas, lors d’une explosion solaire majeure, l’anneau s’étend et peut atteindre le sud jusqu’en Irlande. Pour augmenter les chances d’observer les aurores boréales, il est essentiel de s’éloigner des lumières artificielles. Vivre dans une ville ou un village ne donne qu'un aperçu des principales expositions, tandis que les endroits plus sombres de la campagne offrent une meilleure vue.

Astronomy Ireland gère un service d'alerte aux aurores boréales, fournissant des mises à jour quotidiennes sur les conditions du ciel et la possibilité de voir les aurores boréales. Il est important de noter que les aurores peuvent être observées à tout moment de la nuit, avec des durées allant de quelques heures à toute la nuit.

Même si les conditions météorologiques en Irlande présentent souvent des défis, les prochaines années s'annoncent prometteuses pour l'observation des aurores boréales, puisque l'activité du soleil devrait culminer en 2025. Gardez donc un œil sur le ciel et espérez des nuits claires pour vivre cette émerveillement. phénomène naturel inspirant.

