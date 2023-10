Découverte d'une forme d'or rare et stable

Des chercheurs de l’Université de Stanford ont réussi à créer et à stabiliser une forme d’or très rare, connue sous le nom d’Au2+. Cette version insaisissable de l’or a perdu deux électrons chargés négativement et le matériau utilisé pour la stabiliser est une pérovskite halogénure. Les pérovskites aux halogénures sont une classe de matériaux cristallins très prometteurs pour diverses applications, notamment des cellules solaires, des sources de lumière et des composants électroniques plus efficaces.

Ce qui est surprenant dans cette découverte, c'est que la pérovskite Au2+ peut être facilement fabriquée à l'aide d'ingrédients disponibles dans le commerce, à température ambiante. "C'était une véritable surprise que nous soyons capables de synthétiser un matériau stable contenant Au2+ - je n'y croyais même pas au début", a déclaré Hemamala Karunadasa, professeur agrégé de chimie à Stanford. Les atomes d'or de la pérovskite présentent de fortes similitudes avec les atomes de cuivre des supraconducteurs à haute température.

La physique fondamentale derrière l’apparence unique de l’or explique également pourquoi Au2+ est si rare. La présence d'effets relativistes, qui résultent de la théorie de la relativité proposée par Albert Einstein, fait que les atomes d'or se présentent naturellement sous forme de Au1+ et Au3+, perdant respectivement un ou trois électrons. Ce phénomène affecte les éléments lourds comme l’or possédant un grand nombre de protons.

Les chercheurs de Stanford sont tombés sur la pérovskite abritant Au2+ alors qu’ils travaillaient sur un projet impliquant des semi-conducteurs magnétiques. En mélangeant du chlorure de césium et du chlorure d’Au3+ dans de l’eau et en ajoutant de l’acide chlorhydrique avec un peu de vitamine C, ils ont pu créer de l’Au2+ dans la pérovskite solide. D'autres tests ont été menés pour étudier sa structure cristalline et ses propriétés d'absorption de la lumière.

Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités d'utilisation de la pérovskite Au2+ dans diverses applications et ajoute un chapitre à l'histoire centenaire de la chimie et de la physique entourant les propriétés uniques de l'or.

Sources:

Karunadasa et al. 2023 : Chimie de la nature