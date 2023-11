L’impact imprévu de l’exploitation minière des fonds marins sur les méduses : une découverte surprenante

By

L’exploitation minière des fonds marins, une industrie émergente visant à extraire des minéraux précieux à partir de « nodules » métalliques au fond des océans, a suscité des inquiétudes parmi les scientifiques marins quant à ses dommages potentiels à la vie sous-marine. Une expérience récente menée pour évaluer les effets de l’activité minière sur les organismes marins a révélé des impacts inattendus sur les méduses communes, mettant ainsi en lumière les conséquences considérables de l’exploitation minière des fonds marins.

L'étude, publiée dans la revue Nature Communications, s'est concentrée sur les méduses casques et a utilisé des réservoirs spécialisés sur un navire de recherche pour simuler les conditions générées par les opérations minières. Les scientifiques ont découvert que ces créatures gélatineuses faisaient preuve d’une remarquable sensibilité aux panaches de sédiments, qui imitent les perturbations provoquées par les activités minières sur les fonds marins. Les méduses ont montré une réponse accrue à la présence de sédiments, avec des implications pour leur survie et leur bien-être.

Alors que les sociétés minières affirment que l’exploitation minière des fonds marins offre une approche d’extraction minière plus respectueuse de l’environnement que l’exploitation minière terrestre, les scientifiques marins s’inquiètent encore de son impact potentiel sur des écosystèmes peu étudiés. Les profondeurs océaniques restent largement inexplorées et les conséquences de l’exploitation minière des fonds marins sur la vie marine, en particulier sur celles qui habitent la colonne d’eau, ne sont pas encore pleinement comprises.

La chercheuse principale, la Dr Helena Hauss de l'institut de recherche norvégien Norce, a souligné l'importance de l'étude expérimentale, déclarant qu'un organisme distribué à l'échelle mondiale a été sélectionné pour reproduire les conditions du monde réel et évaluer de manière globale les effets sur la vie marine.

En menant leur enquête, les scientifiques ont dû travailler dans des circonstances uniques en raison de la sensibilité des méduses à la lumière. Par conséquent, les expériences ont été réalisées de nuit dans un laboratoire sombre à bord du navire de recherche. Les chercheurs ont créé des réservoirs rotatifs reproduisant la perturbation et la circulation des sédiments dans l'eau provoquées par les véhicules sous-marins utilisés pour l'extraction des minéraux.

L’expérience, qui fait partie du projet européen iAtlantic, a révélé des résultats intrigants. Lorsque les méduses étaient exposées aux sédiments et se recouvraient, elles produisaient une quantité excessive de mucus en guise de réponse protectrice. Ce mécanisme défensif énergivore détournait les ressources de l’alimentation et du mouvement, ce qui avait un impact sur leur condition physique globale. Une analyse plus approfondie des échantillons prélevés sur les méduses a indiqué des signes de stress aigu, notamment l'activation de gènes associés à la cicatrisation des plaies.

Ces résultats soulignent la vulnérabilité des méduses casques et d’autres créatures présentes dans la colonne d’eau. Leurs corps délicats et gélatineux sont adaptés à la sécurité de la région intermédiaire des eaux, où la transparence et la bioluminescence jouent un rôle essentiel dans la communication. Les conditions modifiées résultant des activités minières en haute mer sont susceptibles de perturber les écosystèmes dans lesquels ces organismes ont évolué.

Il est clair que des recherches plus approfondies et une évaluation minutieuse des impacts potentiels sont cruciales avant de se lancer dans des opérations minières à grande échelle des fonds marins. Les scientifiques, les décideurs politiques et les acteurs de l’industrie doivent collaborer pour acquérir une compréhension globale des conséquences à long terme afin d’assurer la protection de nos délicats écosystèmes marins.

Foire Aux Questions (FAQ):

1. Qu’est-ce que l’exploitation minière des fonds marins ?

L’exploitation minière des fonds marins est le processus d’extraction de minéraux précieux, tels que des « nodules » métalliques, du fond océanique.

2. Que sont les méduses casque ?

Les méduses casque sont des animaux gélatineux présents dans les océans du monde entier, habitant des profondeurs de plusieurs milliers de mètres.

3. Pourquoi les scientifiques marins s’inquiètent-ils de l’exploitation minière des fonds marins ?

Les scientifiques marins s'inquiètent des dommages potentiels aux écosystèmes des grands fonds qui sont encore largement inexplorés, car les conséquences de l'exploitation minière des fonds marins sur la vie marine restent mal comprises.

4. Comment l'expérience récente a-t-elle évalué les effets de l'exploitation minière des fonds marins sur les méduses ?

L'expérience a utilisé des réservoirs spécialisés pour simuler des panaches de sédiments induits par l'exploitation minière, ce qui a amené les méduses à produire des quantités excessives de mucus protecteur, détournant ainsi l'énergie d'activités vitales telles que l'alimentation et les mouvements.

5. Quelles ont été les découvertes inattendues de l’expérience ?

L'expérience a révélé la sensibilité des méduses aux sédiments et son impact sur leurs réponses physiologiques, indiquant que l'exploitation minière des fonds marins peut avoir des conséquences imprévues sur les organismes marins délicats.

6. Quelles sont les conséquences potentielles de l’exploitation minière des fonds marins sur les méduses et autres habitants de la colonne d’eau ?

La perturbation de leurs conditions évoluées, telles que la transparence de l’eau et la bioluminescence, pourrait mettre en péril la survie et les capacités de communication de ces organismes.

7. Pourquoi des recherches supplémentaires sont-elles nécessaires avant les opérations minières à grande échelle des fonds marins ?

Il est essentiel d’acquérir une compréhension globale des conséquences à long terme de l’exploitation minière des fonds marins pour garantir la protection des écosystèmes marins et prévenir des dommages irréversibles.