Faire fondre la poussière lunaire : une solution possible pour les futures missions spatiales

Les scientifiques et les agences spatiales sont depuis longtemps aux prises avec les défis posés par la poussière lunaire. Ce matériau fin et abrasif constitue une menace pour les combinaisons spatiales, les machines et les instruments scientifiques. Cela entrave également les mouvements sur la surface lunaire. Cependant, des chercheurs ont récemment proposé une solution potentielle : faire fondre la poussière de lune pour créer des routes et des zones d'atterrissage solides.

Le professeur Jens Günster et ses collègues de l'Institut fédéral de recherche et d'essais sur les matériaux (BAM) de Berlin ont mené des expériences en utilisant une substance connue sous le nom d'EAC-1A, un matériau à grains fins développé par l'Agence spatiale européenne pour remplacer le sol lunaire. Ils ont utilisé un puissant faisceau laser pour chauffer la poussière à environ 1,600 XNUMX degrés Celsius, la faisant fondre. En façonnant et en emboîtant soigneusement la poussière fondue, ils ont pu créer des formes triangulaires courbées pouvant servir de surfaces solides sur de vastes zones du sol lunaire.

Bien que le processus prenne du temps, la production de chaque petite unité géométrique prenant environ une heure, il présente une solution potentielle pour établir des routes et des aires d’atterrissage sur la Lune. En exploitant la puissance du Soleil, une lentille mesurant environ 2.37 mètres carrés pourrait agir comme un concentrateur de lumière solaire au lieu d’un laser. Cette lentille, constituée de préférence d’une feuille de polymère enroulée pour faciliter son transport, devrait être importée de la Terre. Cependant, le problème de l’accumulation de poussière reste préoccupant, pouvant entraver la fonctionnalité de l’objectif. Les auteurs suggèrent qu’une lentille vibrante pourrait aider à atténuer ce problème.

Cette recherche offre une voie prometteuse pour les futures missions spatiales et la création d’un avant-poste lunaire permanent. En utilisant la poussière lunaire existante, les coûts élevés de transport des matériaux de construction peuvent être évités. Les résultats de cette étude sont publiés dans la revue Scientific Reports.

