Le nombre croissant de lancements d’engins spatiaux et de satellites a introduit des quantités importantes de métaux dans la stratosphère, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le climat, la couche d’ozone et l’habitabilité de la Terre. Les recherches menées par des scientifiques de l'Université Purdue ont détecté des niveaux sans précédent d'aérosols d'alliages dans l'atmosphère grâce à des mesures prises en avion.

Ce matériau fabriqué par l'homme se trouve dans la stratosphère, une région vierge de l'atmosphère. La présence de ces métaux dans la stratosphère modifie la chimie atmosphérique et peut avoir des implications sur la couche d'ozone et la stabilité atmosphérique globale. Avec la montée en puissance attendue de 50,000 2030 satellites supplémentaires d’ici XNUMX, l’impact exact sur l’atmosphère reste encore incertain.

L'équipe de scientifiques a échantillonné l'atmosphère à l'aide d'outils fixés sur le nez des avions de recherche, collectant des données à plus de 11 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. Ils ont découvert des quantités importantes de métaux dans les aérosols, qui proviennent probablement des lancements et des rentrées d’engins spatiaux et de satellites. Des éléments tels que le lithium, l’aluminium, le cuivre et le plomb ont été trouvés en quantités élevées, dépassant celles trouvées dans la poussière cosmique naturelle. En outre, une partie importante des particules d’acide sulfurique, qui jouent un rôle dans la protection et le tampon de la couche d’ozone, contenaient des métaux provenant d’engins spatiaux.

On estime que jusqu’à 50,000 2030 satellites supplémentaires pourraient être lancés d’ici XNUMX, ce qui pourrait conduire à la rentrée de la moitié des particules d’acide sulfurique stratosphérique contenant des métaux. Les effets à long terme de ces changements sur l’atmosphère et la couche d’ozone restent à comprendre.

L'étude de la stratosphère est un défi en raison de son éloignement, mais les efforts de recherche de l'Université Purdue et du programme scientifique aéroporté de la NASA ont fourni des informations précieuses. Des avions équipés d'instruments d'échantillonnage sont utilisés pour assurer la collecte d'échantillons d'air non perturbés.

La stratosphère est une partie cruciale de l'atmosphère terrestre, abritant la couche d'ozone qui protège la vie sur notre planète des rayons ultraviolets nocifs. La stabilité de la stratosphère a été perturbée au cours des dernières décennies en raison de facteurs tels que les chlorofluorocarbones. Même si des efforts ont été déployés pour réparer et reconstituer la couche d’ozone, l’impact des lancements d’engins spatiaux pose de nouveaux défis.

Le nombre croissant de lancements d'engins spatiaux et leur héritage durable sous forme de métaux dans la stratosphère soulignent la nécessité de recherches et d'analyses plus approfondies sur les conséquences potentielles sur le climat et l'habitabilité de notre planète. Comprendre ces impacts sera crucial à mesure que nous continuons à explorer l’espace et à utiliser la technologie des satellites à diverses fins.

Sources:

- alliage: Un mélange de deux éléments métalliques généralement utilisé pour donner une plus grande résistance ou une plus grande résistance à la corrosion.

- Acide: Toute substance qui, lorsqu'elle est dissoute dans l'eau, donne un pH inférieur à 7.0 ou donne un ion hydrogène.

- NASA: Administration Nationale de l'Espace et de l'Aéronautique.

- Actes de l'Académie nationale des sciences.

- Université Purdue.

- L'administration nationale des océans et de l'atmosphère: La National Oceanic and Atmospheric Administration est une agence gouvernementale américaine qui se concentre sur les conditions et les changements des océans et de l'atmosphère terrestre.