Pollution extrêmement élevée : des traces de déchets spatiaux trouvées dans la stratosphère terrestre

Des scientifiques analysant les données collectées à partir d'un avion de recherche dans la stratosphère ont fait une découverte surprenante : de minuscules morceaux de métal et des éléments exotiques provenant d'un vaisseau spatial abandonné. La recherche, menée par la National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), en collaboration avec l'Université Purdue et l'Université de Leeds, a révélé que de l'aluminium et d'autres métaux étaient présents dans environ 10 % des particules de la stratosphère. Parmi les éléments les plus inattendus figuraient le niobium et l’hafnium, qui sont des éléments rares que l’on ne trouve généralement pas dans cette région de l’atmosphère. Le mystère de leur origine a été résolu lorsque les éléments ont été retracés jusqu'aux satellites et aux propulseurs de fusée, qui les utilisent dans des alliages hautes performances résistants à la chaleur.

La recherche a utilisé un instrument spécialisé appelé PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) installé sur un avion de recherche pour collecter et analyser chimiquement les particules d'air individuelles. L'étude, publiée dans les Actes de la National Academy of Sciences, visait à étudier les particules d'aérosol dans la stratosphère. La stratosphère, la deuxième couche de l'atmosphère terrestre, abrite la couche d'ozone, qui protège la planète des rayons ultraviolets nocifs.

Même si la quantité de pollution causée par les débris spatiaux peut sembler faible, avec plus de 5,000 8,000 satellites lancés au cours des cinq dernières années et l’attente que la plupart d’entre eux finissent par rentrer dans l’atmosphère, il est nécessaire de comprendre comment cela affectera les aérosols stratosphériques. OrbitingNow, une organisation qui suit les objets dans l'espace, surveille actuellement environ XNUMX XNUMX objets en orbite terrestre basse qui finiront par brûler dans l'atmosphère.

Cette recherche met en évidence l'impact invisible de l'exploration spatiale sur l'environnement terrestre et l'importance d'une élimination responsable des débris spatiaux. Comprendre comment les déchets spatiaux affectent notre atmosphère est crucial à la fois pour la protection de notre planète et pour le développement durable de la technologie spatiale.

Sources:

– The Weather Channel et NOAA [pas d'URL]

– Actes de l'Académie nationale des sciences [pas d'URL]