10 vérités fondamentales sur l'astronomie que vous ne connaissez peut-être pas

De nombreuses personnes trouvent la connaissance céleste fascinante, et cela peut être tout aussi passionnant que l’observation d’amas d’étoiles ou de planètes. Cet article explore 10 vérités fondamentales en astronomie que vous ne connaissez peut-être pas. Certains de ces faits sont peut-être nouveaux pour vous, alors allons-y.

Saviez-vous qu'il existe en réalité deux univers ? L’univers visible, également connu sous le nom d’univers observable, représente tout ce que nous pouvons voir et connaître. Au-delà se trouve l’univers inobservable, dont nous ne savons rien car sa lumière ne peut jamais nous atteindre.

L’idée d’innombrables autres univers, connue sous le nom de concept de multivers, suggère qu’ils existent dans des dimensions au-delà des quatre que nous connaissons. Cependant, il n’existe aucune preuve de l’existence de dimensions supplémentaires.

La vie sur Terre dépend du Soleil, notamment de son noyau. Le noyau du Soleil est un minuscule composant qui occupe seulement 1/50e du volume total du Soleil. Chaque seconde, elle libère l’équivalent énergétique de 96 milliards de bombes à hydrogène d’une mégatonne.

Les trajectoires elliptiques constituent un véritable fondement cosmique pour la plupart des corps connectés gravitationnellement. Enfoncez deux clous dans le contreplaqué, enroulez une ficelle autour d'eux et tirez un marqueur contre la ficelle. Vous allez dessiner une ellipse. Dans notre système solaire, le Soleil occupe un foyer de l'orbite de chaque planète.

L'élément le plus abondant de la Lune est l'oxygène, bien qu'il soit toujours lié à un autre élément.

L’espace vide n’est pas vraiment vide. Il est rempli de diverses formes d’énergie, notamment l’énergie du vide, l’énergie sombre, la constante cosmologique et l’énergie du point zéro. On pense que cette énergie crée des particules et des antiparticules qui apparaissent et disparaissent.

Alors que Nicolas Copernic est souvent considéré comme le premier à déclarer que la Terre tourne autour du Soleil, Aristarque de Samos a dit la même chose près de 17 siècles plus tôt.

Les météores ralentissent considérablement lorsqu'ils rencontrent l'atmosphère terrestre. Au moment où ils atteignent le sol, leur vitesse d'impact n'est généralement que de 250 à 300 mph (400 à 480 km/h), bien inférieure à leur vitesse d'entrée d'origine de 80,000 128,700 mph (XNUMX XNUMX km/h).

Les croyances conspirationnistes courantes concernant l’alunissage et la forme de la Terre peuvent être facilement réfutées. Si quelqu'un prétend que l'alunissage était un canular, demandez-lui où sont allées les fusées Saturne après le lancement. Et pour démystifier la théorie de la Terre plate, demandez à quelqu’un vivant dans un fuseau horaire différent comment il voit le Soleil.

La question de savoir si nous sommes seuls dans l’univers n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Certaines personnes, dont le prix Nobel Werner Heisenberg, pensent que la conscience est la nature fondamentale de l'univers et que, par conséquent, il n'y a pas d'« autre ».

L'astronomie est un vaste domaine qui recèle de nombreux faits étonnants et surprenants. Avez-vous votre propre liste de faits cosmiques fascinants ? Les partager!

Sources:

– NASA/SDO – Observatoire de la dynamique solaire de la NASA