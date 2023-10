L'objet distant Arrokoth révèle des indices sur la formation précoce d'une planète

Arrokoth, l'objet le plus éloigné jamais exploré de près, met en lumière les premiers stades de la formation des planètes. L'objet de la ceinture de Kuiper, connu pour sa teinte rougeâtre et sa forme de bonhomme de neige bilobé, présente des monticules bosselés sur son plus grand lobe, qui peuvent être des restes de rochers réunis pour former l'objet. Les données du vaisseau spatial New Horizons, qui a survolé Arrokoth en 2019, ont révélé 12 bosses partageant une taille, une forme, une couleur et une réflectivité similaires, indiquant que ces monticules sont les éléments constitutifs qui ont formé le plus grand lobe.

Arrokoth est situé dans la ceinture de Kuiper, loin du Soleil, et est considéré comme la graine d'une planète qui n'a jamais complètement grandi. En raison de son emplacement éloigné, il a probablement subi une altération minime due au rayonnement solaire, ce qui en fait l'un des objets les plus primitifs et les plus vierges que nous ayons observés.

Des études antérieures ont montré qu'Arrokoth était autrefois composé de deux objets plus petits sur une orbite binaire qui fusionnaient pour former un rocher plus grand. La découverte récente conforte l’idée selon laquelle la formation des planètes commence avec des objets plus petits dans le nuage de débris entourant une étoile nouveau-née. Arrokoth mesure environ 35 kilomètres de longueur, 20 kilomètres de largeur et 10 kilomètres d'épaisseur.

Grâce à des simulations, les chercheurs ont découvert qu'un scénario de formation lente, dans lequel des objets plus gros se rapprochaient doucement à basse vitesse, produisait une structure grumeleuse similaire à Arrokoth. Cependant, on ne sait pas vraiment pourquoi les roches ont toutes à peu près la même taille. De futures modélisations et observations d’autres planétésimaux seront nécessaires pour répondre à cette question.

Le plus petit lobe d'Arrokoth, connu sous le nom de Weeyo, présente également des structures en forme de monticule, suggérant un processus de formation similaire. Une exploration plus approfondie des astéroïdes sur l'orbite de Jupiter, comme la mission Lucy en cours de la NASA, pourrait fournir davantage d'informations sur la prévalence de ce processus de formation.

Dans l’ensemble, l’étude de la formation d’Arrokoth fournit des informations précieuses sur les premières étapes de la formation des planètes et sur le rôle des petits éléments constitutifs dans la formation des corps célestes.

Source : Le journal des sciences planétaires