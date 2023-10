Une nouvelle planète se forme à la suite d'une collision massive de planètes géantes

Les astronomes ont potentiellement détecté pour la première fois la rémanence d’une collision massive entre deux planètes géantes. Cette collision pourrait conduire à la formation d’une planète entièrement nouvelle, offrant une rare opportunité d’assister à la naissance d’un monde et de mieux comprendre le processus de formation des planètes.

En décembre 2021, les astronomes ont observé une étoile semblable au soleil, connue sous le nom d’ASASSN-21qj, vacillant et subissant des changements dans sa lumière visible sur quelques mois. Cette atténuation a été initialement attribuée au passage de matière entre l’étoile et la Terre. Cependant, un astronome amateur nommé Arttu Sainio a remarqué que l'émission de lumière infrarouge de l'étoile avait augmenté des années avant que la lumière visible ne diminue.

Sur la base de ces observations, les scientifiques proposent que le scintillement et l’augmentation de la lumière infrarouge pourraient s’expliquer par une collision cataclysmique entre deux planètes. On pense que les impacts géants, tels que ces collisions, jouent un rôle crucial dans les dernières étapes de la formation des planètes, en déterminant leur taille, leur composition et leur orbite.

Si l’hypothèse de collision est correcte, l’impact aurait libéré une quantité importante d’énergie, surchauffant et faisant fondre la matière des planètes en collision. Cela aurait formé une masse chaude et rougeoyante des centaines de fois plus grande que les planètes d'origine. Les observations d’une augmentation de la lumière infrarouge résultent probablement de l’émission de chaleur par ce corps massif.

La collision aurait également éjecté des débris sur diverses orbites autour de l’étoile, dont certains se seraient vaporisés, formant des nuages ​​de minuscules cristaux de glace et de roche. Ces nuages ​​ont entraîné une atténuation sporadique de la lumière visible de l'étoile lors de son passage entre ASASSN-21qj et la Terre.

Les résultats suggèrent que les planètes en collision étaient peut-être de taille similaire à Uranus et Neptune, et contenaient une quantité importante de glace. La collision s'est probablement produite à une distance plus éloignée de l'étoile, ressemblant aux régions extérieures de notre système solaire plutôt qu'aux systèmes planétaires plus compacts observés ailleurs.

En étudiant ce système stellaire au fil du temps, les scientifiques espèrent mieux comprendre la formation des planètes. Les futures observations utilisant des télescopes comme le JWST de la NASA permettront aux chercheurs de déterminer la taille et la composition des particules de débris, d'analyser la chimie du corps après l'impact et de suivre son processus de refroidissement. Ils pourraient même assister à l’émergence de nouvelles lunes.

Cette découverte offre une occasion unique d’observer la formation d’une nouvelle planète en temps réel et d’élargir notre compréhension de la façon dont les impacts géants façonnent les systèmes planétaires.

